В Україні, де триває боротьба з колаборантами, Служба безпеки України виявила агентурну мережу, яка готувала теракт в одному зі столичних будівельних гіпермаркетів. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк на форумі «Україна. Рік 2025».

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, це мало статися у гіпермаркеті «французької фірми» після 18 години, де мало бути багато людей. Мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші.

Також, за словами Малюка, ворог планував замах на нього та Буданова на Великдень 2024 року, саме перед інавгурацією володимира путіна.

«У нас за три роки виявлено 102 агентурні мережі, серед яких топові. Серед них ті, які планували ліквідувати нашого Верховного головнокомандувача, президента України», — сказав він.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно СБУ та Національна поліція затримали агентів фсб, які на замовлення рф готували нові теракти на Київщині. Затримано агентурну пару ворожої спецслужби, яка на замовлення рф готувала підриви будівель ЗСУ та правоохоронних органів України.

РЕКЛАМА

133

Читайте нас у Facebook