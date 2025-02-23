Угорці вирішать, чи може Україна вступити до Євросоюзу: Орбан знову зганьбився заявою

В той час як ЄС посилює санкції проти росії, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою скандальною заявою. Він сказав, що Угорщина буде єдиною, хто вирішить, чи зможе Україна реалізувати свої надії на вступ до Європейського Союзу в майбутньому, пише The Washington Post.

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Виступаючи в Будапешті зі щорічним зверненням, він назвав Україну «буферною зоною між росією і країнами НАТО» і спрогнозував, що після припинення війни вона відновить цю роль, попри свої амбіції приєднатися до західного військового альянсу. Він додав, що те, чи зможе Україна одного дня приєднатися до 27 членів ЄС, «вирішуватимуть угорці».

«Проти волі Угорщини та угорців Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу, — сказав Орбан. - Вступ України знищить угорських фермерів, і не тільки їх, але й усю угорську національну економіку».

Орбан, якого вважають найближчим партнером кремля серед лідерів ЄС, був головною перешкодою в зусиллях допомогти Україні в її боротьбі за захист від повномасштабного вторгнення росії. Він часто критикував і погрожував накласти вето на санкції ЄС проти рф через її агресію, але в кінцевому підсумку завжди голосував за них, йдеться у статті.

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«Україна, або те, що від неї залишилося, знову стане буферною зоною, — сказав Орбан. - Вона не стане членом НАТО».

Ці коментарі перегукуються з нещодавніми заявами представників адміністрації президента США Дональда Трампа, які запропонували Україні відмовитися від сподівань на вступ до НАТО як гаранта її майбутньої безпеки від потенційних російських нападів.

Нагадаємо, Орбан казав, що Трамп може дуже швидко припинити війну.

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