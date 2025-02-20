Зеленський назвав країни, які проти вступу України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання отримати сильнішу підтримку з боку президента США Дональда Трампа, одночасно критикуючи усунення Києва від переговорів щодо припинення війни його країни з росією. Виступаючи перед групою журналістів в аеропорту в Анкарі після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, він сказав: «Я хотів би, щоб Трамп був більше на нашому боці. Багато як республіканців, так і демократів підтримують нас. Я не хочу втрачати цю підтримку. Ми спостерігаємо, що вони виводять путіна з політичної ізоляції, але це їхнє рішення. Вони ведуть переговори», — додав він, пише видання AA.com.

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Щодо членства в НАТО Зеленський зазначив, що більшість європейських лідерів підтримують вступ України, за винятком Словаччини, Угорщини, Німеччини та США.

«Проте фактор США відіграє значну роль у впливі на ці думки, — сказав він, відзначивши також підтримку президентом Ердоганом членства України в НАТО в майбутньому. — Якщо НАТО не є варіантом, то про які гарантії безпеки ми говоримо? Україна має сильну армію, але існує постійна потреба у зброї та грошах для її підтримки».

Нагадаємо, останніми днями між Трампом та Зеленським спостерігається певна конфронтація. Президент США вчергове накинувся на Зеленського зі звинуваченнями.

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