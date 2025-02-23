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Смажена капуста без томату: ситна та корисна вечеря

20:01 23 лютого 2025
Смажена капуста

Що краще їсти ввечері, щоб не набрати лишні кілограми? Смажена капуста — гарний варіант. На приготування ви витратите не більше 30 хвилин. Складники точно є у вас вдома, тому мерщій на кухню, щоб спробувати страву, ділиться кулінарка Маргарита Сагірова.

Нам потрібно:

  • Капуста 800 г
  • Морква 1 шт. велика
  • Цибуля 2 шт.
  • Рослинна олія 2 ст. л.
  • Лимонний сік з ½ лимону
  • Приправи: лавровий лист, духмяний перець горошком, паприка копчена 1/3 ч. л., паприка 1 ч. л., сухий часник, чорний перець, коріандр 1 ч. л., сіль на смак, цукор 2 ч. л.

Приготування:

Цибулю з морквою обсмажити у глибокій пательні на 2 ст. л. олії приблизно 5 хв. Додати нашатковану капусту, лавровий лист, запашний перець та коріандр. Смажити на сильному вогні, перемішуючи кожні 2 хвилини до зменшення об'єму та м'якості капусти. Додати сіль та інші спеції.

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Окремо змішати лимонний сік з цукром, додати у пательню і смажити ще 5 хвилин. Час приготування може змінюватись залежно від сорту капусти.

А щодо сніданку, то дієтологи радать: снідайте раніше — і швидко відчуєте, що ваш одяг став вільнішим.

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