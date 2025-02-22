41.41 / 41.90 43.35 / 43.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Шакшука: скромний кулінар-красень Іван розповів, як приготувати «королівську яєчню» на сніданок

9:51 22 лютого 2025
Шакшука за рецептом кулінара Івана, фото скріншот відео

Снідати яєчнею та овочами радять дієтологи. Це не тільки корисно, а й дуже смачно. Кулінар Іван вважає, що краще за просту яєчню буде шакшука.

«Шакшука — це королівська яєчня, яку любить майже весь світ. Вона дуже смачна, дуже енергійна, надає багато сил і швидка у приготуванні», — впевнений Іван.

Продукти:

РЕКЛАМА

Солодкий перець 1шт.
Цибуля 1 шт.
Помідори у соку 240 г.
Яйця 6 шт.
Часник 2 зуб.
Петрушка до смаку.

Приготування:

Цибулю та болгарський перець нарізати кубиком.

РЕКЛАМА

Смажити овочі на середньому вогні до готовності.

Нарізати часник та петрушку дрібно.

Додати до овочів томати у власному соку. Або можна додати помідори, які також нарізати кубиком.

Перемішати й додати чайну ложку цукру для нейтралізації кислинки помідорів.

РЕКЛАМА

Додати до овочів часник й смажити на мінімальному вогні приблизно 3 хвилини, щоб відкрився смак овочів.

Додати до овочів яйця та зелень й закрити кришкою.

Також нагадаємо рецепт миттєвих пиріжків на кефірі від фудблогерки Наталі Калніної, які теж можна приготувати на сніданок у вихідні, коли вся родина вдома.

182

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Будько (»Терен»)

«Покиньте надію!»: Холостяк Олександр «Терен» вразив зверненням

Королева Камілла та принцеса Кейт, фото Legion-Media

«Помста» за принцесу Діану: стало відомо, чому насправді королева Каміла незлюбила Кейт Міддлтон

Пиріжки, які готуються миттєво, фото скриншот видео

Пиріжки як у бабусі: чекати підйому не потрібно, готуються миттєво

Алла Пугачова і Максим Галкін

Жителі села Грязь вимагають висадити в повітря замок Алли Пугачової і Максима Галкіна

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту