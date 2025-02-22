Шакшука: скромний кулінар-красень Іван розповів, як приготувати «королівську яєчню» на сніданок

Снідати яєчнею та овочами радять дієтологи. Це не тільки корисно, а й дуже смачно. Кулінар Іван вважає, що краще за просту яєчню буде шакшука.

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«Шакшука — це королівська яєчня, яку любить майже весь світ. Вона дуже смачна, дуже енергійна, надає багато сил і швидка у приготуванні», — впевнений Іван.

Продукти:

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Солодкий перець 1шт.

Цибуля 1 шт.

Помідори у соку 240 г.

Яйця 6 шт.

Часник 2 зуб.

Петрушка до смаку.

Приготування:

Цибулю та болгарський перець нарізати кубиком.

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Смажити овочі на середньому вогні до готовності.

Нарізати часник та петрушку дрібно.

Додати до овочів томати у власному соку. Або можна додати помідори, які також нарізати кубиком.

Перемішати й додати чайну ложку цукру для нейтралізації кислинки помідорів.

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Додати до овочів часник й смажити на мінімальному вогні приблизно 3 хвилини, щоб відкрився смак овочів.

Додати до овочів яйця та зелень й закрити кришкою.

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