Їжа на дієті: що краще їсти ввечері, щоб схуднути?

Дієтологи та експерти в галузі охорони здоров’я часто кажуть про важливість здорового харчування для ваги, пише medonet. Важливо вживати продукти, які є джерелом клітковини, оскільки ця речовина допомагає довше відчувати ситість. Для схуднення необхідний дефіцит калорій. Вживаючи більше калорій, ніж потрібно, ви ризикуєте накопичити надлишок калорій у вигляді жиру. При цьому організм не засвоює і не запасає клітковину. Тому варто класти овочі та фрукти на половину тарілки, це знизить калорійність страви. Особливо слід бути уважним, коли готуєте собі вечерю. Кращими джерелами білка будуть такі продукти, як куряча грудка, нежирна яловичина, риба, нежирні молочні продукти, яйця, тофу, бобові.

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Звичайно, дієта для схуднення повинна включати і цільнозернові продукти. Це коричневий рис, кіноа, вівсяні пластівці. Цільнозернові продукти забезпечують організм вітамінами та мінералами, клітковиною та антиоксидантами.

Ввечері захотіли солодкого? Варто шукати більш здорові альтернативи улюбленим солодощам. Чудовою заміною шоколаду, печива чи праліне є такі фрукти, як малина, чорниця, полуниця, апельсини, яблука чи груші. Чудово підійдуть також темний шоколад, сорбет, натуральний йогурт з фруктами або желе з фруктами.

Важливий і вибір напою для десерту. Найкращий вибір — звичайна мінеральна вода, можливі трав’яні чаї або імбирний чай.

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Нагадаємо про перевірений спосіб боротьби із зайвою вагою — цей напій треба випити за дві години до сну.

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