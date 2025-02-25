Пацієнти з хронічними хворобами серця більше не можуть отримувати ліки зі знижками за програмою «ТерапіяПЛЮС»

Соціальна програма «ТерапіяПЛЮС» для підтримки пацієнтів з гострими та хронічними захворюваннями, яка дає можливість отримувати терапію за зниженою вартістю призупинена з 25 лютого цього року. Це сталося через обмеження, встановлені постановою Кабінету міністрів України щодо регулювання фармацевтичного ринку.

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Програма стосується захворювань у сфері кардіології, ендокринології та пульмонології.

«Шановні пацієнти,

Інформуємо, що у зв’язку з обмеженнями, встановленими Постановою КМУ № 168 від 14.02.2025р., дія програми «ТерапіяПЛЮС» буде вимушено призупинена з 25.02.2025р.

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У разі відновлення програми, відповідну інформацію буде розміщено на сайті програми", — йдеться на сайті програми «Терапія Плюс»

У представництві компанії «АстраЗенека» в Україні підтвердили, що дія соціальної програми призупинена. Коли «ТерапіяПЛЮС» відновиться і пацієнти зможуть нею скористатися, наразі не відомо.

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«Так, це правда, програма призупиняє свою роботу у зв’язку зі змінами законодавства, саме через вимоги постанови Кабінету Міністрів України. Поки що наша команда працює над можливістю відновлення програми, але на скільки це швидко вдасться — нам не відомо. У разі відновлення роботи програми — ми повідомимо всіх пацієнтів смс-розсилкою», — розповіли у компанії.

Раніше президент України заявив, що ціни на ліки повинні знизитись на 30%. Після цього Верховна Рада ухвалила закон 11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Крім того, на виконання доручення глави держави було прийнято рішення РНБО й ухвалена відповідна постанова Кабміну. Пацієнтські організації висловили побоювання, що державне регулювання фармринку призведе до дефіциту та здорожчання ліків.

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