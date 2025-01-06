Лобізм, популізм чи боротьба за рейтинг: для чого Юлії Тимошенко скандал на фармацевтичному ринку?

Жовтень минулого року розпочався з гучної заяви лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо зависоких цін на ліки на українському ринку. Політикиня заявила, що навіть ініціювала створення тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка має попрацювати над розробкою якісного законопроєкту, який буде направлений на суттєве зниження цін в українських аптеках.

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У такій активності політикині деякі експерти угледіли бажання повернутися у стрічки новин та підвищити власний рейтинг, який суттєво просів після повномасштабного вторгнення. Інші ж вважають, що це спроба допомогти окремим фармацевтичним дистриб’юторам здійснити перерозподіл ринку ліків в Україні.

20 листопада ВР ухвалила за основу законопроєкт № 11493, покликаний спростити реєстрацію ліків для централізованих закупівель. Одразу після голосування депутатка Юлія Тимошенко заявила про наміри перетворити цей документ на інструмент глобального «переформатування» всього фармацевтичного ринку. Що ж насправді відбувається навколо цієї теми?

Пропозиції

Ціни на ліки — насправді дуже важлива тема, що безпосередньо зачіпає інтереси майже всіх українців.

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4 жовтня 2024 року в інтернет-просторі почав розкручуватися відеоролик, в якому Юлія Тимошенко заявила, що завдяки своїм друзям, які певний час жили в Польщі, вона з’ясувала, що в Україні ціни на ліки в кілька разів вищі, ніж в Європі. І, зокрема, послалася на популярний знеболювальний засіб. Жодних доказів надано не було, але винних Юлія Володимирівна призначила. Ними виявилися дві компанії — лідери дистриб’юторського сегмента, які нібито захопили ринок й нав’язали захмарні ціни на ліки.

Варто відзначити, що за два тижні до цього, а саме 19 вересня, Юлія Тимошенко обрали головою парламентської Тимчасової слідчої комісії. Її назва досить довга, але вчитатися варто: «З питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України щодо фінансування лікування та реабілітації військовослужбовців у медичних закладах, завищення вартості лікарських засобів для військовослужбовців та їх незадовільної якості».

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Це був неабиякий хід. З одного боку, в назві є словосполучення «завищення вартості лікарських засобів», а з іншого — згадуються військовослужбовці. Саме це дозволило Тимошенко запровадити закритий режим засідань ТСК і фактично підмінити предмет її діяльності. Центр уваги з питань реабілітації військових було зміщено на ціноутворення лікарських препаратів.

І результати такої підміни дуже швидко далися взнаки. На початку жовтня Юлія Тимошенко оголосила війну фармацевтичному ринку. Вона звинуватила лідерів дистрибуції — компанії «БАДМ» та «Оптіма-Фарм» у завищених цінах, бездоказово заявивши на всю країну, що ціни на ліки в Україні є вищими за європейські.

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Реакція експертного середовища

Ініціативи Тимошенко щодо фармацевтичного ринку викликала бурхливу реакцію серед експертів.

З’ясувалося, що початкові твердження Тимошенко, як-от: ціни на ліки в Україні перевищують ціни на аналогічні препарати в Європі; вітчизняні дистриб’ютори негативно впливають на формування цін — є відвертою неправдою.

«Отже, теза перша: в Україні більшість ліків є дорожчими за їхні аналоги в Європі, яскравий приклад — відомий протизапальний препарат. Щодо нього відразу зазначу, що в Польщі його ціна справді менша, ніж у нас, але з однієї простої причини. Цей препарат у Польщі входить до переліку ліків, ціну на які компенсує держава. Такий інструмент державної політики зі здешевлення ліків називається реімбурсація (компенсація вартості). Тому на прикладі з цим препаратом демонстрація „низької вартості“ є помилковою, і Юлія Тимошенко, яка його використовує, демонструє свою некомпетентність або заангажованість», — прокоментував заяву політикині президент Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

А відомий економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ висловив сумнів щодо надмірного втручання держави та її здатності забезпечити зниження цін на ліки. Він попередив, що «видумування велосипеда» цілком може спровокувати негативні наслідки. І порадив «запроваджувати зміни, які впливають на ринки, тільки після профільних експертиз та за наявності економічного обґрунтування».

За словами голови громадської спілки «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА» Тетяни Котляр, «не варто поспішати з ретрансляцією тезисів Тимошенко про те, що більшість цін на ліки в Україні є захмарними у порівнянні з європейськими розцінками».

«Маркетингові дослідження доводять, що це маніпулятивні твердження. Але найбільша загроза, навіть не в тому, що такими твердженнями вводять в оману громадян України, а в тому, що вони є фундаментом для формування пропозицій з начебто покращення ситуації», — сказала Котляр.

Тоді як політичний експерт Валентин Гладких в ефірі «Єдиного телемарафону» від 21 грудня зазначив, що наслідком невиважених кроків може стати не скорочення цін та збільшення доступності медичних препаратів, а навпаки — обмеження доступу та зростання цін. На його думку, «кавалерійський наскок» Юлії Тимошенко пов’язаний з її бажанням повернутися у велику політику, спекулюючи на питаннях соціального захисту.

Замовники?

14 грудня минулого року в МОЗ розглядалися поправки до законопроєкту № 11493 про спрощення реєстрації лікарських засобів, до якого намагається включити свої правки Юлія Тимошенко. До участі запросили громадські організації та експертів. Проте там були присутніми й представники кількох дистриб’юторських фірм. Й мова йде не про лідерів ринку — компанії «БАДМ» та «ОПТІМА-ФАРМ». Натомість в обговоренні взяли участь представники аж ніяк не найпотужніших суб’єктів: ТОВ «Волиньфарм» (0,2% ринка), ПП «Конекс» (0,6%) та ТОВ «Вента» (2,7%).

Втім ще більш загадковою ситуація стала після того, як ці компанії в унісон підтримали пропозиції Юлії Тимошенко. І ця обставина змушує ретельніше придивися до них.

Комерційний директор ТОВ «Волиньфарм» Валерій Бондарук є ексдепутатом Луцької міської ради. Він був керівником фракції ВО «Батьківщина» в Луцькій міськраді VII скликання, очолював обласний осередок цієї партії. Сьогодні він 36-й номер в списку «Батьківщини» до Верховної Ради.

Щобільше, використання політичних механізмів для власників ТОВ «Волиньфарм» не є новиною. Щодо цього підприємства відкрито кримінальне провадження. Цитуємо: «посадові особи ТзОВ Фірма „ВОЛИНЬФАРМ“, вступивши у змову з посадовими особами вітчизняних фармацевтичних виробників налагодили протиправний механізм зі збуту лікарських засобів до закладів охорони здоров’я за завищеними цінами із подальшим заволодінням і розтратою бюджетних коштів».

До широкомасштабного вторгнення компанія ТОВ «Вента» входила у першу трійку українських фармдистриб’юторів, але мала значну (до 90%) частку російського капіталу (АТ «Катрен»). Як писали ЗМІ, 1 серпня 2022 року корпоративну частку російського АТ «Катрен» було передано в управління АРМА — Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

До речі, судячи з кольорів оформлення приміщення, свій ролик щодо непомірних цін на ліки в Україні, Юлія Тимошенко, схоже, записувала в аптеці, що входить до мережі «Рецептика». Основним власником цієї мережі є Олександр Волошин, який і є одним зі співвласників ТОВ «Вента».

Компанію ПП «Конекс» засновано 1995 року; основна частка мережі з більш як 200 аптек припадає на Вінницьку область. За зізнанням власника, він намагається розширити мережу, здійснивши експансію щонайменше в 11 областей України.

Окрім цих трьох компаній, які стоять за медійним наступом Тимошенко, є ще один учасник «тіньового союзу». Влітку 2023 року Чернігівську обласну організацію «Батьківщини» очолив Дмитро Нікітін. А його дружина, судячи з декларації політика, є власником компанії «Дойч-Фарм». А ця компанія має безпосередні та цілком конкретні інтереси на українському фармацевтичному ринку.

Отже, все це може вказувати на наявність непублічних домовленостей між лідеркою партії «Батьківщина» та кількома учасниками фармацевтичного ринку. Також, можна припустити, що саме тому компанії, які не мають суттєвого впливу, але дуже хочуть його отримати, підтримують пропозиції політикині. Загалом, інформаційна кампанія, публічним обличчям якої стала Юлія Тимошенко, має всі ознаки «рейдерської» атаки на фармацевтичний ринок…

Фото: pixabay

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