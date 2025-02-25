Ці штани — тренд 2025: чому їх вважають найкращою інвестицією в гардероб

Вельветові штани поза часом і поза модою. І при цьому сьогодні вони є хітом. Безумовний плюс таких штанів, що їх, як і джинси, можна носити практично цілий рік. Вельвет м'який на дотик, і тому ця тканина асоціюється із затишком і комфортом.

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Найпопулярнішими кольорами є бежевий, оливковий, синій і чорний. Екстравагантний вигляд мають червоні, жовті, помаранчеві штани. Дуже гарний вельвет у винних і сливових відтінках. Особливо варто звернути увагу на відтінок «бургунді», який сьогодні в топі модних.

Вельвет є з великим і дрібним рубчиком. Вважається, що другий виглядає більш елегантно.

Чим менше деталей, тим краще. Це стосується, наприклад, накладних кишень.

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Прекрасна інвестиція і вельветова спідниця. Наприклад, чорна вам прослужить багато сезонів за умови, якщо якість вельвету висока і носите речі ви акуратно.

Якщо вам подобається вельветова тканина, варто мати в гардеробі не одну річ з неї. Купуючи штани або спідницю, відразу продумайте, з чим будете їх поєднувати. Цей принцип застосовний і до будь-яких інших придбань одягу, взуття та аксесуарів.

Раніше «ФАКТИ» писали про модний трикотаж з візерунком аргайл.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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