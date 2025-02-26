Цукерки із сухофруктів та меду: ідеальний десерт до ранкової кави
Це смачні та корисні ласощі з сухофруктів, горіхів та насіння. Вони сподобаються як дорослим, так і дітям. Готувати їх просто, спробуйте і більше не зупинитесь, ділиться кулінарка Наталія Федорій, яка раніше давала рецепт яєшні з овочами в «тормозку».
Складники:
- 200 г кураги
- 200 г родзинок
- 20 г насіння соняху
- 20 г арахісу
- 20 г кунжуту
- 1−2 ст. л. меду
Приготування:
Курагу та родзинки залити окропом на 20 хв, відцідити, промокнути. Перемолоти на м'ясорубці. Арахіс та насіння, обсмажити на сухій пательні. Арахіс побити скалкою або перебити у блендері (до великої крихти). Все змішати, сформувати цукерки, обваляти у кунжуті або у кокосовій стружці, чи обмокнути у розтоплений шоколад.
Інгредієнти додавайте за смаком, що любите, що вам смакує і що можна вживати.
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