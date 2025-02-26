Цукерки із сухофруктів та меду: ідеальний десерт до ранкової кави

Це смачні та корисні ласощі з сухофруктів, горіхів та насіння. Вони сподобаються як дорослим, так і дітям. Готувати їх просто, спробуйте і більше не зупинитесь, ділиться кулінарка Наталія Федорій, яка раніше давала рецепт яєшні з овочами в «тормозку».

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Складники: 200 г кураги

200 г родзинок

20 г насіння соняху

20 г арахісу

20 г кунжуту

1−2 ст. л. меду

Приготування:

Курагу та родзинки залити окропом на 20 хв, відцідити, промокнути. Перемолоти на м'ясорубці. Арахіс та насіння, обсмажити на сухій пательні. Арахіс побити скалкою або перебити у блендері (до великої крихти). Все змішати, сформувати цукерки, обваляти у кунжуті або у кокосовій стружці, чи обмокнути у розтоплений шоколад.

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Інгредієнти додавайте за смаком, що любите, що вам смакує і що можна вживати.

Нагадаємо рецепт цукерок без цукру, глютену і тваринних жирів.

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