Скандинавська звичка, яка додає щастя: можливо, вона вас здивує

Швеція, яка за прогнозами букмекерів стане переможцем «Євробачення-2025», входить до списку країн, де люди відчувають себе особливо щасливими. Як їм вдається цього досягти? Це питання, звичайно, цікавить тих, хто на шляху до цього.

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Один із секретів гармонізації особистості — проводити п'ятничний вечір удома, в обстановці, що розслабляє — і неважливо, у колі сім'ї, з коханою людиною або наодинці з собою.

Щоб п'ятничний вечір був особливо приємним, поспішаючи з роботи, люди купують п'ятничні букети, які стоять у вазах цілий тиждень — до наступної п'ятниці.

Що робити в п'ятницю ввечері вдома? Та що завгодно. Хочете — дивіться фільм, читайте книжку, готуйте смаколики… У родинному колі можна пограти в настільні ігри або за вечерею розповідати кумедні історії з життя.

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Цінуйте свій дім. Зробіть усе для того, щоб ви та ваші рідні почувалися в ньому затишно. Навіть якщо ви орендуєте житлоплощу, створіть в орендованій квартирі максимальний комфорт. Для цього не потрібні великі гроші. Оточіть себе тими речами, які вам піднімають настрій. І вмійте цінувати кожен момент.

Нагадаємо про те, на які предмети інтер'єру слід витрачати гроші, а на яких можна заощадити.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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