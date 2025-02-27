Мартинов відреагував на інформацію про звʼязок грузинського заводу феросплавів Боголюбова з рф

Колишній акціонер «ПриватБанку» Олексій Мартинов відреагував на інформацію про звʼязок грузинського заводу феросплавів Боголюбова із росією.

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«Новий епізод злочинної діяльності мого „не партнера“ Боголюбова: у 2021−2023 роках продукція грузинського заводу феросплавів Боголюбова забезпечувала суттєву частку потреб рф. Так, Грузія покривала від 38% до 51% (!) загальних потреб рф — з них майже половину закривала Georgian Manganese LLC Боголюбова», — написав Мартинов.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що грузинський бізнес Геннадія Боголюбова продовжив співпрацю з рф після повномасштабного вторгнення.

Зокрема, торгівля грузинського бізнесу з рф продовжилася після повномасштабного вторгнення Україну. Станом на травень 2022 року Georgian Manganese LLC входила в топ-10 грузинських компаній, що торгують з росією.

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Геннадій Боголюбов, проти якого РНБО нещодавно ввела санкції, чи афілійовані з ним особи наразі не коментували оприлюднену інформацію.

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