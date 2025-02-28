Потап спрогнозував, хто виграє «Євробачення» і пояснив, чому більше не виступає з Каменських

Пока українська артистка Настя Каменських «проходила стажування» на посаду шеф-кухаря у польському ресторані, її чоловік-ухилянт Потап займався більш звичним для себе заняттям: виступав з концертом у столиці Естонії Таллінні.



А після концерту репер відповів на кілька питань одного з місцевих ЗМІ.

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Йшлося, зокрема, про те, чому артист завітав до Естонії без дружини Анастасії, з якою раніше співав дуетом.

За словами шоумена, його дует з Каменських закінчився вже багато років тому, і зараз він гастролює сам з колишніми хітами.

«Ми з Настею закінчили співати разом понад сім років тому. Тут у Таллінні я в рамках туру з найкращими хітами. Це пісні, які я написав за 20 років для різних проєктів: Потап і Настя, „Время и Стекло“, „Мозги“ і до того ж я презентував новий проєкт Slavic Balagan. Він, до речі, був дуже тепло прийнятий і я зрозумів, що він сподобається не лише естонцям, а й усім жителям країн Балтії», — розповів Потап.

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Крім того, репер-менеджер поділився, що зараз мешкає в Барселоні.

«У мене утворився такий п'ятикутник: Барселона, Київ, Лондон, Майамі, Дубай. Оскільки я будую міжнародний медіахолдинг, то мені доводиться бувати в цих точках», — похвалився він.

Крім того, Олексій пообіцяв слухачам «нові проекти», зокрема, нову групу Mozgi, в якій, можливо, з'являться дівчата.

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Також Потапенко вирішив зробити приємне жителям балтійської країни, в якій виступав, і похвалив виконавця Томмі Кеша, що представить Естонію на «Євробаченні».

«Це, звісно, фантастика. Я голосуватиму за пісню! Я навіть більше скажу, ставлю сто доларів на те, що ця пісня виграє «Євробачення», — заявив Потап, чим, певно, ще більше розлютив прихильників. Адже живучи за кордоном, він може спокійнісінько голосувати за рідну Україну. Крім того, вказаного виконавця звинувачують у зв'язках з росією, де його почали частіше згадувати! Іншими словами, Потап все більше унеможливлює собі повернення до України.

Фото instagram.com/realpotap/

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