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Спорт

Колишній футболіст «Ювентуса» помер у 32 роки (фото, відео)

15:05 1 березня 2025
Ніко Ідальго

Колишній футболіст «Ювентуса» та цілої низки іспанських клубів Ніко Ідальго помер у віці 32 років, повідомляє Marca. Раніше переможець Ліги чемпіонів у складі «Реала» помер у 48 років.

За інформацією видання, півзахисника, який завершив кар'єру в сезоні-2021/2022, убив рак легенів, з яким він боровся майже чотири роки.

Ніко Ідальго перебував у системі «Ювентуса» з 2014 по 2017 рік, але за першу команду італійського гранда не провів жодного матчу, виступаючи на правах оренди за «Кадіс» та «Гранаду Б». Також у послужному списку іспанця значаться виступи за «Расінг» і «Естремадуру». На професіональному рівні Ніко Ідальго провів 234 матчі, в яких забив 15 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер володар «Золотого м'яча», який переміг косоокість і рак.

Фото ФК «Расінг»

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