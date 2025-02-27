Чи розбираєтеся ви у модних зачісках-2025: тест від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Знання трендів у зачісках необхідне не для того, щоб виглядати ультрамодно, а для того, щоб виглядати сучасно. Бо ж як казала Софі Лорен: «Зачіска впливає на те, як складається день, а в результаті — й все життя».

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Нещодавно «ФАКТИ» пропонували читачам тест на знання фешн-трендів.

Сьогодні до вашої уваги ексклюзивний авторський тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської, який допоможе вам перевірити те, як ви орієнтуєтесь у тенденціях щодо зачісок, а також додасть нових знань.

Тест на знання трендів у зачісках-2025 1.Трендовим нині у фарбуванні є Bronde. Це суміш відтінків: А. блонду і коричневого

Б. блонду і мідного

В. коричневого і мідного 2. У моді тенденція забарвлення — Calico. Це поєднання: РЕКЛАМА А. коричневого, чорного, рудого та навіть блонду

Б. блонду та яскравих кольорових пасм — синіх та зелених

В. чорного та яскравих кольорових пасм — синіх та зелених 3. Сьогодні знову актуальні зачіски: А. королеви Франції Марії-Антуанетти

Б. актрис Бріжит Бардо та Софі Лорен

В. вікторіанської епохи 4. Серед нових відтінків актуальний відтінок, який асоціюється з гастрономією: А. шафранове морозиво

Б. ризотто з шафраном

В. імбирні прянощі 5. Ще один модний відтінок асоціюється з напоєм: РЕКЛАМА А. відтінок молочного коктейлю

Б. відтінок трояндового лимонаду

В. відтінок коли 6. Який аксесуар для волосся переживає ренесанс: А. шпильки-гребінці

Б. банти з декором із ґудзиків

В. банти зі стразами 7. Скранч — це аксесуар для волосся у вигляді: А. широкої м’якої резинки з тканини

Б. гребінця округлої форми

В. пов’язки для волосся. Правильні відповіді: 1 — А, 2 — А, 3 — Б, 4 — В, 5 — В, 6 — А, 7 — А.

Якщо помилилися не більше одного разу, ви практично гуру моди. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало корисних для формування власного стилю знань. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитесь модою, говорить про те, що ви на правильному шляху у пошуках свого стилю.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як пофарбувати волосся в домашніх умовах та яких помилок при цьому важливо уникати.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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