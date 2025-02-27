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Стиль життя

Чи розбираєтеся ви у модних зачісках-2025: тест від тренд-редакторки Ольги Сметанської

22:31 27 лютого 2025
модні зачіски

Знання трендів у зачісках необхідне не для того, щоб виглядати ультрамодно, а для того, щоб виглядати сучасно. Бо ж як казала Софі Лорен: «Зачіска впливає на те, як складається день, а в результаті — й все життя».

Нещодавно «ФАКТИ» пропонували читачам тест на знання фешн-трендів.

Сьогодні до вашої уваги ексклюзивний авторський тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської, який допоможе вам перевірити те, як ви орієнтуєтесь у тенденціях щодо зачісок, а також додасть нових знань.

Тест на знання трендів у зачісках-2025

1.Трендовим нині у фарбуванні є Bronde. Це суміш відтінків:

  • А. блонду і коричневого
  •  Б. блонду і мідного
  • В. коричневого і мідного

2. У моді тенденція забарвлення — Calico. Це поєднання:

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  • А. коричневого, чорного, рудого та навіть блонду
  •  Б. блонду та яскравих кольорових пасм — синіх та зелених
  • В. чорного та яскравих кольорових пасм — синіх та зелених

3. Сьогодні знову актуальні зачіски:

  • А. королеви Франції Марії-Антуанетти
  •  Б. актрис Бріжит Бардо та Софі Лорен
  • В. вікторіанської епохи

4. Серед нових відтінків актуальний відтінок, який асоціюється з гастрономією:

  • А. шафранове морозиво
  •  Б. ризотто з шафраном
  • В. імбирні прянощі

5. Ще один модний відтінок асоціюється з напоєм:

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  • А. відтінок молочного коктейлю
  •  Б. відтінок трояндового лимонаду
  • В. відтінок коли

6. Який аксесуар для волосся переживає ренесанс:

  • А. шпильки-гребінці
  •  Б. банти з декором із ґудзиків
  • В. банти зі стразами

7. Скранч — це аксесуар для волосся у вигляді:

  • А. широкої м’якої резинки з тканини
  •  Б. гребінця округлої форми
  • В. пов’язки для волосся.

Правильні відповіді: 1 — А, 2 — А, 3 — Б, 4 — В, 5 — В, 6 — А, 7 — А.

Якщо помилилися не більше одного разу, ви практично гуру моди. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало корисних для формування власного стилю знань. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитесь модою, говорить про те, що ви на правильному шляху у пошуках свого стилю.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як пофарбувати волосся в домашніх умовах та яких помилок при цьому важливо уникати.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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