Чи розбираєтеся ви у модних зачісках-2025: тест від тренд-редакторки Ольги Сметанської
Знання трендів у зачісках необхідне не для того, щоб виглядати ультрамодно, а для того, щоб виглядати сучасно. Бо ж як казала Софі Лорен: «Зачіска впливає на те, як складається день, а в результаті — й все життя».
Нещодавно «ФАКТИ» пропонували читачам тест на знання фешн-трендів.
Сьогодні до вашої уваги ексклюзивний авторський тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської, який допоможе вам перевірити те, як ви орієнтуєтесь у тенденціях щодо зачісок, а також додасть нових знань.
Тест на знання трендів у зачісках-2025
1.Трендовим нині у фарбуванні є Bronde. Це суміш відтінків:
- А. блонду і коричневого
- Б. блонду і мідного
- В. коричневого і мідного
2. У моді тенденція забарвлення — Calico. Це поєднання:
- А. коричневого, чорного, рудого та навіть блонду
- Б. блонду та яскравих кольорових пасм — синіх та зелених
- В. чорного та яскравих кольорових пасм — синіх та зелених
3. Сьогодні знову актуальні зачіски:
- А. королеви Франції Марії-Антуанетти
- Б. актрис Бріжит Бардо та Софі Лорен
- В. вікторіанської епохи
4. Серед нових відтінків актуальний відтінок, який асоціюється з гастрономією:
- А. шафранове морозиво
- Б. ризотто з шафраном
- В. імбирні прянощі
5. Ще один модний відтінок асоціюється з напоєм:
- А. відтінок молочного коктейлю
- Б. відтінок трояндового лимонаду
- В. відтінок коли
6. Який аксесуар для волосся переживає ренесанс:
- А. шпильки-гребінці
- Б. банти з декором із ґудзиків
- В. банти зі стразами
7. Скранч — це аксесуар для волосся у вигляді:
- А. широкої м’якої резинки з тканини
- Б. гребінця округлої форми
- В. пов’язки для волосся.
Правильні відповіді: 1 — А, 2 — А, 3 — Б, 4 — В, 5 — В, 6 — А, 7 — А.
Якщо помилилися не більше одного разу, ви практично гуру моди. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало корисних для формування власного стилю знань. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитесь модою, говорить про те, що ви на правильному шляху у пошуках свого стилю.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як пофарбувати волосся в домашніх умовах та яких помилок при цьому важливо уникати.
Фото з альбому Ольги Сметанської13
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