Салат з ківі та огірка: отримайте заряд бадьорості на весь день
Свіжий огірок та ківі — чудове поєднання в салатах. Їх поєднує чарівна свіжість, яка нагадує нам про прихід весни. Пікантності салату додасть червона цибуля.
Вітамінні салати — найкраще, що може бути на вашому столі будь-якої пори року. Навесні наш організм відчуває у вітамінах особливу потребу. І ігнорувати її не потрібно в жодному разі.
Пам'ятайте, що здоров'я — основа всього. А здорова їжа — основа здоров'я.
Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей салат легкий і має яскравий смак, — каже Елла Іванова. — Думаю, ви оціните ідею поєднувати огірок з ківі. Можливо, це поєднання стане вашим улюбленим. Такий салат готується неймовірно швидко, і в цьому є ще одна з його переваг.
Салат з ківі та свіжого огірка
- 3 ківі
- 1 огірок
- Цибуля
- Сіль
- Перець
- Сік лимона
- Оливкова олія
Нарізаємо кільцями огірок та ківі — і викладаємо на блюдо. Цибулю можна замаринувати, додавши трохи солі, перцю, цукру та соку лимона.
Наприкінці збризніть салат оливковою олією і доповніть свіжою зеленню на свій смак.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової34
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