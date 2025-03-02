Салат з ківі та огірка: отримайте заряд бадьорості на весь день

Свіжий огірок та ківі — чудове поєднання в салатах. Їх поєднує чарівна свіжість, яка нагадує нам про прихід весни. Пікантності салату додасть червона цибуля.

ВІДЕО ДНЯ

Вітамінні салати — найкраще, що може бути на вашому столі будь-якої пори року. Навесні наш організм відчуває у вітамінах особливу потребу. І ігнорувати її не потрібно в жодному разі.

Пам'ятайте, що здоров'я — основа всього. А здорова їжа — основа здоров'я.

Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей салат легкий і має яскравий смак, — каже Елла Іванова. — Думаю, ви оціните ідею поєднувати огірок з ківі. Можливо, це поєднання стане вашим улюбленим. Такий салат готується неймовірно швидко, і в цьому є ще одна з його переваг.

РЕКЛАМА

Салат з ківі та свіжого огірка 3 ківі

1 огірок

Цибуля

Сіль

Перець

Сік лимона

Оливкова олія

Нарізаємо кільцями огірок та ківі — і викладаємо на блюдо. Цибулю можна замаринувати, додавши трохи солі, перцю, цукру та соку лимона.

РЕКЛАМА

Наприкінці збризніть салат оливковою олією і доповніть свіжою зеленню на свій смак.

І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом неймовірно смачної страви з брюссельської капусти для тих, хто не хоче набрати зайву вагу

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

34

Читайте нас у Facebook