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Салат з ківі та огірка: отримайте заряд бадьорості на весь день

22:02 2 березня 2025
Салат з ківі та огірка

Свіжий огірок та ківі — чудове поєднання в салатах. Їх поєднує чарівна свіжість, яка нагадує нам про прихід весни. Пікантності салату додасть червона цибуля.

Вітамінні салати — найкраще, що може бути на вашому столі будь-якої пори року. Навесні наш організм відчуває у вітамінах особливу потребу. І ігнорувати її не потрібно в жодному разі.

Пам'ятайте, що здоров'я — основа всього. А здорова їжа — основа здоров'я.

Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей салат легкий і має яскравий смак, — каже Елла Іванова. — Думаю, ви оціните ідею поєднувати огірок з ківі. Можливо, це поєднання стане вашим улюбленим. Такий салат готується неймовірно швидко, і в цьому є ще одна з його переваг.

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Салат з ківі та свіжого огірка

  • 3 ківі
  • 1 огірок
  • Цибуля
  • Сіль
  • Перець
  • Сік лимона
  • Оливкова олія

Нарізаємо кільцями огірок та ківі — і викладаємо на блюдо. Цибулю можна замаринувати, додавши трохи солі, перцю, цукру та соку лимона.

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Наприкінці збризніть салат оливковою олією і доповніть свіжою зеленню на свій смак.

І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом неймовірно смачної страви з брюссельської капусти для тих, хто не хоче набрати зайву вагу

Фото з альбому Елли Іванової

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