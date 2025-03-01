Неймовірно смачна страва з брюссельської капусти: для тих, хто не хоче набрати зайву вагу

Багато смачних страв готуються просто. Достатньо знати кілька рецептів, щоб постійно радувати рідних та близьких чимось смачненьким. Домашній ресторан — це, погодьтеся, смачно та бюджетно. І, що важливо, домашня їжа натуральна.

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Приготуйте брюссельську капусту, запечену з сиром. Ця страва смачна, ситна і корисна. А готується простіше простого. І ще, що дуже важливо, від нього не наберете зайву вагу. А це для багатьох, погодьтеся, важливо.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Брюссельська капуста, запечена з сиром 500 г капусти

200 г сиру

Зелень

Рослинна олія

2 столові ложки соусу з перцю чилі, болгарського перцю, часнику, руколи та петрушки, олії та соку лайма, солі.

Брюссельську капусту розрізати на половинки і доповнити соусом з перцю чилі, болгарського перцю, часнику, зелені, олії та соку лайма, солі. Запекти із кисломолочним сиром або козячим сиром при температурі 180 градусів (це займе приблизно 20−25 хвилин). Доповнити зеленню.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати справжній делікатес — капкейки з м'ясом та кремом з м'якого сиру, а також поділилася рецептом домашнього майонезу з яєчні.

Фото з альбому Елли Іванової

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