Зараз Україна значною мірою залежить від набору складних систем озброєнь, які можуть надати лише Сполучені Штати, що робить неодноразові погрози президента Трампа відмовитися від підтримки українців ще більш жахливими. Так вважає Чарлі Купер колишній старший радник Міністерства юстиції і Міністерства оборони США, пише The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

«Україна вразила світ, зупинивши армію путіна на початку 2022 року, частково завдяки своєму бойовому духу. Проте три роки по тому практична реальність захисту ліній постачання і придбання ефективних озброєнь набула надзвичайної важливості», — йдеться у статті.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який заявив, що путінська агресія не зупиниться на кордонах України, зробив перший важливий крок, оголосивши про плани збільшити оборонні видатки Великої Британії до 2,5 відсотка ВВП. Цей крок відбувається на тлі очевидного усвідомлення того, що Сполучені Штати переглядають свої зобов'язання перед НАТО, альянсом, який з 1949 року слугував основою західної безпеки.

Головним ворогом Європи тоді, як і зараз, була росія.

РЕКЛАМА

«Проте за останні два тижні ми стали свідками разючої капітуляції перед путіним. Адміністрація Трампа звинуватила Україну у розв'язанні війни, ініціювала „мирні переговори“ з росією, не запросивши за стіл переговорів ані Україну, ані її європейських союзників, і навіть проголосувала разом з рф за відхилення резолюції ООН, в якій росія була названа агресором», — каже Купер.

НАТО вступає на незвідану територію, і його члени мають рацію, коли замислюються над довгостроковим баченням своєї безпеки без США. Крок Стармера мають наслідувати й інші континентальні лідери, і у них ще є час, щоб посилити свою військову спроможність, поки росія залишається у глухому куті.

Проте сьогодні Україна стикається з критичною проблемою. Американський військово-промисловий комплекс виробляє одну з найкращих у світі зброю. Ракетні комплекси Patriot можуть захистити українські міста і тил їхніх Збройних Сил. Тактичний ракетний комплекс сухопутних військ (ATACMS) дозволяє Україні вести боротьбу з ворогом, завдаючи ударів глибоко в тилу російських військ, щоб вивести з ладу центри виробництва зброї та комунікації. Без цього та іншого американського озброєння Україна ризикує бути розгромленою, йдеться у публікації.

РЕКЛАМА

Сполучені Штати є наддержавою з кількох причин, і їхні зобов'язання щодо потужної оборони — власної та своїх союзників — залишаються незмінними протягом десятиліть. Але за часів Трампа вони роблять більш ізоляціоністський поворот, тому альянси, які підтримує Вашингтон, повинні бути готовими до того, що доведеться діяти поодинці. У довгостроковій перспективі Великій Британії та її європейським союзникам потрібно буде компенсувати американський відкат.

Але навіть значне збільшення допомоги Україні з боку інших країн НАТО — грошей, артилерійських снарядів, бронетранспортерів — може виявитися неспроможним пом'якшити втрату американських технологій та виробництва. Якщо Україна програє в цій епічній боротьбі, росія опиниться на порозі Європи, що порушує велике питання. Воно звучить так: чи буде НАТО готове, констатує Чарлі Купер.

29

Читайте нас у Facebook