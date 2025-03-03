Це справжня смакота: готуємо ідеальні млинці

Цей рецепт перевірений часом та поколіннями, бо фудблогерці Анніні Карпенко дістався у спадок від бабусі. Рецепт просили всі друзі, сусіди та знайомі, бо млинці виходять тонесенькі, смачні, еластичні, а ще універсальні, бо підходять як для солодкої, так і для солоної начинки.

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Інгредієнти:

яйця — 3 шт.

цукор — 40 г

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сіль — 2 г

олія без запаху — 50 г

вода — 500 г

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молоко — 500 г



борошно — 300 г

Начинка:

вершки 33% - 100 мл

вершковий сир — 70 г

салат

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копчений лосось

Приготування

Для тіста змішуємо всі інгредієнти до однорідності та наприкінці вливаємо воду й молоко. Випікаємо на середньому вогні на сухій сковорідці. Начинку готуємо на свій смак та насолоджуємося.



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