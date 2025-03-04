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Шоу-бізнес

Коли сил уже майже немає: слова Наді Дорофєєвої вразили українців

17:52 4 березня 2025
Надя Дорофєєва

Популярна співачка, колишня учасниця гурту «Время и Стекло» Надя Дорофєєва, яка нещодавно вразила світлинами, звернулася за словами підтримки до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Надя виклала свої стримані фото у блакитній сорочці та окулярах і допис, на який відгукнулося багато її підписників. Співачка запитала, що робити, коли здається, що сил вже немає.

«Де світло в кінці тунелю? — написала Дорофєєва. — Кажуть, що воно є завжди. Але бувають моменти, коли ти йдеш, йдеш, а його не видно.

Може, це все тест на витривалість? Може, ми самі маємо запалити світло, поки його немає?

Темні часи змінюють людей. Вони або ламають, або загартовують. Але що робити, коли сил уже майже немає?"

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Підписники відреагували на допис артистки, зауваживши, що він зараз є дуже актуальним.

«Пост просто на часі, додаємо світла собі», — зауважили у коментарях.

«Усе буде добре, головне — не падати духом», — поділилися інші своїми надіями.

«Надя, ці слова в саме серце», — зізналися підписники.

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«Розумію ці відчуття… — відповіли у мережі. — Іноді здається, що сил уже немає, але навіть у найтемніші часи в нас є іскра, яка може розпалити світло. Ти сильна, і твоє світло вже осяює цей світ. Ти вже є світлом для багатьох. Тримайся, я вірю що усе буде гаразд».

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Раніше музикант та колишній чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес вразив зізнанням.

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