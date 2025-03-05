Ніжний та ароматний: готуємо на сніданок ситний скрембл

Яєчня-скрембл — смачний сніданок за лічені хвилини. Це ідеальний спосіб приготування яєчні-бовтанки. Яйця, приготовані за цим рецептом, виходять ніжними та повітряними, ділиться кулінарка Оксана Білінська. Нагадаємо рецепт домашнього майонезу із яєчні.

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Складники: 3 яйця

1 ст. л. вершкового сиру

1 ст. л. вершкового масла

сіль, перець до смаку

зелень

помідори, авокадо (що вам до смаку)

підсушений хліб/батон

Приготування:

Хліб підсушуємо в тостері/на сковорідці/в духовці. Змішуємо в посудині яйця, м’який (вершковий) сир, масло, сіль, перець, але не повністю, щоб залишились шматочки.

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Добре розігріваємо сковорідку на сильному вогні. Виливаємо яєчну суміш, чекаємо буквально пару секунд і починаємо змішувати від країв до центру, в кінці перемішуємо серединку

Яйця готуються 1−2 хвилини, повинні бути ніжними. Одразу забираємо зі сковорідки, щоб не пересушити.

Нагадаємо рецепт яєчного салату із запеченим яблуком.

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