Ніжний та ароматний: готуємо на сніданок ситний скрембл
Яєчня-скрембл — смачний сніданок за лічені хвилини. Це ідеальний спосіб приготування яєчні-бовтанки. Яйця, приготовані за цим рецептом, виходять ніжними та повітряними, ділиться кулінарка Оксана Білінська. Нагадаємо рецепт домашнього майонезу із яєчні.
Складники:
- 3 яйця
- 1 ст. л. вершкового сиру
- 1 ст. л. вершкового масла
- сіль, перець до смаку
- зелень
- помідори, авокадо (що вам до смаку)
- підсушений хліб/батон
Приготування:
Хліб підсушуємо в тостері/на сковорідці/в духовці. Змішуємо в посудині яйця, м’який (вершковий) сир, масло, сіль, перець, але не повністю, щоб залишились шматочки.
Добре розігріваємо сковорідку на сильному вогні. Виливаємо яєчну суміш, чекаємо буквально пару секунд і починаємо змішувати від країв до центру, в кінці перемішуємо серединку
Яйця готуються 1−2 хвилини, повинні бути ніжними. Одразу забираємо зі сковорідки, щоб не пересушити.
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