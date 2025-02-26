Домашній майонез насамперед гарний тим, що він натуральний. А це дуже важливо для здоров'я. Готується він настільки легко, що ви не повірите. Смак цього соусу можна регулювати на свій розсуд. Хтось любить соус гостріше, а хтось — ніжний оксамитовий смак. Як то кажуть, про смаки не сперечаються. Нагадаємо про те, що рецепт майонезу на молоці та без яєць та рецепт майонезу без сирих яєць раніше публікувалися у «ФАКТАХ»

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Рецептом майонезу поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Існує багато рецептів приготування домашнього майонезу, — каже Елла Іванова. — Напевно цей спосіб вас здивує. А якщо сподобається, ви зможете готувати його за потреби за лічені хвилини. Такий соус доречний і в повсякденних стравах, і в святкових, бо те, що смачно, завжди актуально.

Домашній майонез із яєчні 2 смажених яйця

1 чайна ложка гірчиці

Сіль і цукор за смаком

1 чайна ложка соку лимону або фруктового оцту

Приблизно 50−80 г олії

Посмажити яєчню з двох яєць. Збити в блендері з іншими інгредієнтами. Для однорідності консистенції за потреби це можна повторити. Охолодивши, помістити в холодильник.

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Заправляйте салати, доповнюйте канапки — і смачного!

Нагадаємо рецепт яскравого гарбузового майонезу.

Фото з альбому Елли Іванової

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