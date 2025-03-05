Буде важко виправити: Пелюховський про помилку Зеленського

Останні події, пов’язані з візитом президента Володимира Зеленського у Вашингтон, викликали чималий резонанс в українському суспільстві. Соцмережі киплять гнівом, і більшість схильна бачити в діях Трампа ледве не зраду наших національних інтересів. І навіть «примирливий» виступ Трампа у Конгресі США не зміг зняти цю напругу. На думку голови Всеукраїнської партії «Сила нації» Андрія Пелюховського, Україна отримала серйозну дипломатичну поразку.

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«Насправді Дональд Трамп нікого не зраджував: він президент не України, а Сполучених Штатив Америки, і підзвітний лише своїм виборцям. І те, що нам не подобається нова політика Вашингтону, це, вибачте, наші проблеми. Це розплата за відсутність нашої суб’єктності і за те, що ми стільки часу покладалися не на себе, а на заокеанських політиків, перетворивши Україну на цілковито залежну державу», — вважає Пелюховський.

За словами політика, Трамп запропонував абсолютно прагматичний підхід.

«Він нам може не подобатися, він може бути для нас надто болісним, але його рано чи пізно варто було очікувати… А Зеленський — варто визнати — здійснив помилку, яку тепер буде важко виправити. Він проявив емоції, що неприпустимо для людини, яка очолює країну… Емоції — не найкращий порадник у цій ситуації. Тим більше, що поруч з президентом у такі хвилини має бути професійний психолог, який готує главу держави до зустрічей з візаві, вказує на „підводні камені“ можливого діалогу, попереджає про можливі психологічні трюки протилежної сторони і вчить, як їм запобігати. Здається, у Зеленського немає такого професіонала в оточенні», — додав Пелюховський.

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На його думку, перемовини з Великою Британією та європейськими країнами показують, що ефективно замінити собою США вони не зможуть: не ті ресурсні можливості, не ті технології та бюджети.

«Велика Британія та Франція виступають за те, що вони могли би виступити в ролі посередника у перемовинах зі США, аби переконати Трампа дати України ще один шанс. Але зрозуміло, що тепер США будуть менш поступливі у принципових питаннях, і вести перемовини буде дуже важко. Більше того: я переконаний, що нас тепер змусять сісти за стіл переговорів з росією, причому наші позиції будуть на цих переговорах ще гіршими, ніж у Стамбулі у 2022 році», — вважає політик.

У такій ситуації, вважає Пелюховський, українцям варто об’єднатися. А незручні запитання задавати президенту та його команді вже після війни.

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«І ми підтримуємо не Зеленського чи Єрмака, ми підтримуємо Українську Державу, Українську Націю. А вона вища і сильніша і за Зеленського, і за наші стосунки з Трампом, і за всі негаразди. Просто потрібно вірити у нашу перемогу. Просто потрібно гуртуватися», — звернувся він до співгромадян.

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