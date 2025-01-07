Без скандалів ніяк: Меган Маркл розкритикували за королівський титул

З тих пір, як Меган Маркл, навколо якої розгортається скандал через «заморожені яйцеклітини», залишила Велику Британію, щоб оселитися в Сполучених Штатах разом з принцом Гаррі та їхніми дітьми, вона викликає критику з боку великої кількості монархістів за дотримання свого титулу герцогині Сассекської, пише geo.tv.

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Принц Гаррі та Меган Маркл вважають деяких членів королівської родини відповідальними за їхнє рішення залишити посаду старших членів королівської сім’ї та покинути Велику Британію. Герцог Сассекський публічно заявив, що його сім'я не докладає абсолютно ніяких зусиль для примирення. Кожного разу, коли пара висловлюється на цю тему, прихильники королівської родини в Інтернеті просять їх відмовитися від своїх титулів.

Хоча Меган Маркл зробила собі ім’я своєю акторською грою ще до того, як вийшла заміж за Гаррі, деякі британські королівські експерти змушують людей вірити, що її шлюб із Гаррі був не через любов до нього, а через бажання слави та бути пов’язаною із відомою родиною.

Її критики намагаються підтвердити свої твердження тим, що Меган Маркл досі любить використовувати титул герцогині Сассекської. Коли Меган нещодавно повернулася в Instagram, вона представилася як Меган, герцогиня Сассекська.

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Використання королівського титулу, здавалося, стало джерелом для нових нападок на неї. Але у трейлері її майбутнього шоу на Netflix вона поставила підпис: «Як завжди, Меган».

Раніше повідомлялося про головну мету принца Гаррі та Меган Маркл на 2025 рік.

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