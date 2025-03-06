Зупинка військової допомоги Україні: у США назвали причини

Сполучені Штати Америки призупинили Україні військову допомогу та надання розвідувальних даних. Як заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, це сталось задля її перегляду. Питання її подальшого фінансування нині на розгляді, передає Fox Business.

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«Мені сказав радник з нацбезпеки, що адміністрація призупинила або переглядає фінансування для України — це пауза у фінансуванні. Про повну зупинку допомоги не йдеться. Усе лише перебуває на паузі для перегляду цієї ситуації, без конкретних рішень щодо подальших кроків», — сказала Керолайн Левітт.

Чому призупинено обмін розвідданими, Левітт не пояснила. Натомість додала, що це питання має бути поставлене Раді національної безпеки або ЦРУ.

Радник президента США Майк Волц наголосив, що якщо сторони зможуть узгодити всі деталі перемовин, то допомога буде відновлена.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика Сергія Фурси про те, що «ніякі угоди з Трампом нам не потрібні. Просто тому що сторона Трампа не хоче угод. Вона хоче віджимати».

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