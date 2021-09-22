Вроджені вади у плода: дитячий хірург радить, коли краще їх усувати і що робити, якщо пропустили
«Більшість дефектів плода виявляють на 10−14 тижні»
— Вітаю, Ольго Михайлівно! Турбує Марія з Києва. Після тривалого лікування дочці вдалося завагітніти. Хочеться, щоб малюк народився здоровим. Як не пропустити вроджені вади розвитку?
- Раджу вчасно проходити призначені лікарем УЗД (за час вагітності їх три). Більшість уроджених вад розвитку виявляють у термін 10−14 тижнів. Якщо в цей період лікар щось не помітив (деякі пороки проявляються пізніше), буде огляд на 20−24-му і 32-му тижнях вагітності.
На жаль, сьогодні ефективність пренатального УЗД — 60−70 відсотків. Якщо порок пропустили до народження, далі він себе обов'язково проявить.
— А що помітно під час першого УЗД?
— Грубі вади, наприклад дефекти розвитку передньої черевної стінки. Те, що у дитини кишківник випадає назовні (гастрошизис) або є величезна грижа, помітить навіть початкуючий фахівець УЗД. Якщо порок виявлений, скликається пренатальний консиліум: акушери, гінекологи, неонатологи та дитячі хірурги. Сьогодні згідно з європейською концепцією дитячої хірургії практично всі вроджені вади розвитку можна скоригувати, за винятком відсутності органів. Слід вибрати оптимальний термін, дочекатися, коли у малюка стабілізується стан і збільшиться вага.
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— Під час УЗД лікар звертає увагу на стан жінки?
— Безумовно. Попередньо гінеколог вивчає сімейний анамнез, щоби визначити, чи не належить жінка до групи ризику. Пильніша увага приділяється тим, хто має хронічні захворювання, акушерсько-гінекологічну патологію.
— Ірина, киянка. Знаю, що за кордоном бурхливо розвивається хірургія плода. А як в Україні?
- У нас працюють дві кафедри акушерства, гінекології та медицини плода — у Харкові та Києві (київську — в Національному університеті охорони здоров'я імені П. Л. Шупика очолює професор Світлана Іванівна Жук). Хірургія плода (фетальна) — дуже перспективний напрямок. До речі, зараз за кордоном стали відмовлятися від терміну «плід», замінивши його на «внутрішньоутробна дитина».
Закордонні хірурги вже досягли багато чого: пороки не тільки діагностують, а й усувають, використовуючи спеціальний інструмент — фетоскоп. Наприклад, так проводять пункцію спинномозкової грижі у внутрішньоутробної дитини. Після маніпуляції малюк всередині матки розвиватиметься без парезу (паралічу) ніжок, не страждатиме функція тазових органів. У нас спинномозкову грижу нейрохірурги оперують уже після народження.
Фетальна хірургія за кордоном бурхливо розвивається. Побувавши в сусідній Польщі, ми побачили, як віртуозно колеги з міста Катовіце виконують операції. Працюють дві бригади. Спочатку акушери-гінекологи за допомогою кесаревого розтину розкривають матку, і дитячі хірурги оперують плід. Потім гінекологи закривають матку і дитя, вже без пороку, розвивається, очікуючи часу свого народження.
Терміни проведення УЗД
- 10−14 тижнів
- 20−24 тижні
- 32-й тиждень
«Хворого малюка доставляють на операцію, використовуючи спеціальний поліетиленовий мішок»
— Пряма лінія? Це Лілія з Черкас. У сестри народилося недоношене дитя з вродженими вадами розвитку шлунка. Вони поки що в пологовому будинку. Коли малюка можна прооперувати?
— Щоб підготувати дитину до операції — стабілізувати стан серцево-судинної системи, температуру тіла та інші параметри, — потрібні доба-дві. Важливий процес транспортування. Дорогою новонароджений не повинен переохолоджуватися, пережити зневоднення, тому його доставляють у стерильному поліетиленовому мішку, де сухо і тепло.
— Сусідка жалілася, що вроджений порок у її дочки пропустили в пологовому будинку…
— На жаль, буває, що у щойно народжених малюків лікарі не помічають уроджені вади. Зʼявилася на світ дитина із закритим просвітом стравоходу (атрезією), а виявляють це на третю-четверту добу, коли починаються пінисті виділення з рота, малюк нормально не ковтає, синіє. Виявляється, не перевірили зондом прохідність стравоходу.
— Ольга з міста Суми. Прочитала в анонсі, якщо у дитини блювання фонтаном, то потрібно перевірити шлунок. Моїй доньці немає ще місяця, але вона дуже багато зригує. На що ще звернути увагу?
— Вам слід перевіряти, чи набирає дівчинка вагу. Якщо ні або втрачає, необхідно обстежити. Звичайні зригування через анатомічні особливості органів або перегодовування не призводять до втрати маси тіла.
— Бабуся каже, що все нормально, і малятко переросте…
— Якщо пилоростеноз (так називається порушення) вчасно не скоригувати, то малюк може загинути через виснаження. Вроджена вада не минає сама по собі.
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— Це складна операція?
- Технічно не дуже. Хірургію новонароджених (неонатальну) можна порівняти з рукоділлям. Якщо видалили частину кишки (через некроз або вроджений заворот), то накладаємо анастомоз — зшиваємо кінець з кінцем. У разі коли нічого не можна зробити, а в животі катастрофа — заворот і некроз, то, щоби не видаляти великі ділянки кишки, виводимо стому. Вкрай важливою є робота команди: анестезіолога (знеболювання новонароджених вимагає спеціальних препаратів, особливого розрахунку доз), неонатологів, лікарів інтенсивної терапії новонароджених.
Будь-які вроджені порушення бажано скоригувати протягом перших шести місяців. Дитина не має зростати з вадами. Якщо мова не йде про критичний, небезпечний для життя порок, то ми чекаємо, доки малюк набере шість кілограмів.
Важливо знати
- Вроджені вади розвитку бажано скоригувати протягом перших шести місяців життя.
- Якщо мова не йде про небезпечні для життя аномалії, то ліпше почекати, доки малюк набере вагу — шість кілограмів.
«Невелика пупкова грижа може закритися сама»
— «ФАКТИ»? Оксана з Київської області. Коли немовля слід показати хірургу?
- У три місяці дитину планово має оглянути хірург. При необхідності повторний огляд — у шість місяців. Лікар звертає увагу на те, чи немає пупкової грижі. Багато хто думає, що вона заростає, але так буває не завжди. Тільки невелика грижа може закритися — дитина росте, у неї розвивається передній черевний прес (прямі м'язи живота). Але все одно хірург має спостерігати малюка до двох років.
Великі пахові грижі часто виявляємо ще в пологовому будинку, а менші можна побачити в три місяці. Їх оперуємо, починаючи з пів року, але нерідко і раніше.
Обов'язково оцінюємо стан тазостегнових суглобів. Дисплазія — одна з найчастіших патологій, і якщо її не пролікувати, то у малюка буде качина хода, а коли стане дорослим — виникне загроза інвалідності.
Важливо не пропустити кривошию. Іноді батьки вважають, що у дитини таке положення голови — набік, але нерідко причина у вродженому вкороченні м'язів шиї. Кривошия добре піддається консервативному лікуванню: за допомогою масажу м'язи розм'якшуються і розтягуються. Якщо не вдалося допомогти, в рік дитину слід оперувати — подовжити м'язи.
— Мене звуть Валентина Іванівна. Думаю, першокласнику перед школою достатньо огляду педіатра, а батьки повели внука до всіх лікарів. Хто має рацію?
- Батьки. Перед навчальним роком дитину мають оглянути й інші лікарі. Ортопед визначить, в якій групі — основній або спеціальній — школяреві слід займатися фізкультурою, виявить сколіоз, вкорочення ноги, плоскостопість. Окуліст порекомендує місце в класі, враховуючи зір. Бажано відвідати логопеда, щоб перевірити розвиток мовлення.
Також поглиблене обстеження потрібно підліткам, зокрема в 14 років дівчаткам слід пройти огляд у гінеколога, хлопчикам — в андролога або уролога. Оскільки в цьому віці активно формується гормональний фон і відбувається статеве дозрівання, підлітків має проконсультувати ендокринолог.
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— Чому виникають випадки раптової дитячої смерті в школі?
— Найчастіше через серцево-судинні проблеми, які вчасно не виявлені, або неврологічні порушення. Але нерідко причина смерті залишається нез'ясованою.
— Як знизити цю раптову дитячу смертність?
— Дитячий організм весь час змінюється. Батьки не повинні ігнорувати профілактичні огляди, а лікарі зобов'язані обстежувати дітей не формально, а ретельно і всебічно. На жаль, порушена система диспансеризації, лікарів у школах немає, батьки зайняті роботою, а дитина не скаржиться… Хоча основна відповідальність за здоров'я дітей лежить саме на мамі й татові.
— Дарина, киянка. Моєму синові невдовзі три рочки, і він і досі ходить у памперсах. Через це у нас зі свекрухою війна. На вашу думку, до якого віку потрібні памперси малюкам?
— Вважаю, памперси після року взагалі неприйнятні. Дерматити, викликані ними, дуже важко лікуються, у малюків порушуються природні рефлекси випорожнення. До року дитина має вже сідати на горщик, а звикла робити свої справи в памперси. Їх треба застосовувати згідно з ситуацією, наприклад, коли збираєтеся піти в гості або на тривалу прогулянку.
Зони особливої уваги під час огляду немовляти
- Грижа (пахова або пупкова).
- Дисплазія тазостегнових суглобів.
- Кривошия.
Раніше відома педіатр, керівниця мережі дитячих клінік Ганна Горбань розповіла, чим небезпечний міст-синдром, що виникає у дітей після COVID-19, і чи загрожує їм штам коронавірусу «Дельта».
Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»105
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