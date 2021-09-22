Вроджені вади у плода: дитячий хірург радить, коли краще їх усувати і що робити, якщо пропустили

завідувачка кафедри дитячої хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика доктор медичних наук професор Ольга Горбатюк. Головне бажання майбутніх батьків — щоби малюк народився здоровим. Але буває, що під час огляду вагітної на УЗД фахівець запідозрив уроджений порок розвитку у плода. Що робити? «Не панікувати!» — закликає Більшість пороків добре корегуються . Ще до того як малюк з'явиться на світ, лікарі вирішують, коли, як і де краще зробити операцію. Які вроджені пороки зустрічаються частіше? Що робити, якщо вони залишилися непоміченими? Як часто немовля слід показувати дитячому хірургу? Відповіді на ці та інші запитання наших читачів — у прямій лінії «ФАКТІВ».

«Більшість дефектів плода виявляють на 10−14 тижні»

— Вітаю, Ольго Михайлівно! Турбує Марія з Києва. Після тривалого лікування дочці вдалося завагітніти. Хочеться, щоб малюк народився здоровим. Як не пропустити вроджені вади розвитку?

- Раджу вчасно проходити призначені лікарем УЗД (за час вагітності їх три). Більшість уроджених вад розвитку виявляють у термін 10−14 тижнів. Якщо в цей період лікар щось не помітив (деякі пороки проявляються пізніше), буде огляд на 20−24-му і 32-му тижнях вагітності.

На жаль, сьогодні ефективність пренатального УЗД — 60−70 відсотків. Якщо порок пропустили до народження, далі він себе обов'язково проявить.

— А що помітно під час першого УЗД?

— Грубі вади, наприклад дефекти розвитку передньої черевної стінки. Те, що у дитини кишківник випадає назовні (гастрошизис) або є величезна грижа, помітить навіть початкуючий фахівець УЗД. Якщо порок виявлений, скликається пренатальний консиліум: акушери, гінекологи, неонатологи та дитячі хірурги. Сьогодні згідно з європейською концепцією дитячої хірургії практично всі вроджені вади розвитку можна скоригувати, за винятком відсутності органів. Слід вибрати оптимальний термін, дочекатися, коли у малюка стабілізується стан і збільшиться вага.

— Під час УЗД лікар звертає увагу на стан жінки?

— Безумовно. Попередньо гінеколог вивчає сімейний анамнез, щоби визначити, чи не належить жінка до групи ризику. Пильніша увага приділяється тим, хто має хронічні захворювання, акушерсько-гінекологічну патологію.

— Ірина, киянка. Знаю, що за кордоном бурхливо розвивається хірургія плода. А як в Україні?

- У нас працюють дві кафедри акушерства, гінекології та медицини плода — у Харкові та Києві (київську — в Національному університеті охорони здоров'я імені П. Л. Шупика очолює професор Світлана Іванівна Жук). Хірургія плода (фетальна) — дуже перспективний напрямок. До речі, зараз за кордоном стали відмовлятися від терміну «плід», замінивши його на «внутрішньоутробна дитина».

Закордонні хірурги вже досягли багато чого: пороки не тільки діагностують, а й усувають, використовуючи спеціальний інструмент — фетоскоп. Наприклад, так проводять пункцію спинномозкової грижі у внутрішньоутробної дитини. Після маніпуляції малюк всередині матки розвиватиметься без парезу (паралічу) ніжок, не страждатиме функція тазових органів. У нас спинномозкову грижу нейрохірурги оперують уже після народження.

Фетальна хірургія за кордоном бурхливо розвивається. Побувавши в сусідній Польщі, ми побачили, як віртуозно колеги з міста Катовіце виконують операції. Працюють дві бригади. Спочатку акушери-гінекологи за допомогою кесаревого розтину розкривають матку, і дитячі хірурги оперують плід. Потім гінекологи закривають матку і дитя, вже без пороку, розвивається, очікуючи часу свого народження.

Терміни проведення УЗД 10−14 тижнів

20−24 тижні

32-й тиждень

«Хворого малюка доставляють на операцію, використовуючи спеціальний поліетиленовий мішок»

— Пряма лінія? Це Лілія з Черкас. У сестри народилося недоношене дитя з вродженими вадами розвитку шлунка. Вони поки що в пологовому будинку. Коли малюка можна прооперувати?

— Щоб підготувати дитину до операції — стабілізувати стан серцево-судинної системи, температуру тіла та інші параметри, — потрібні доба-дві. Важливий процес транспортування. Дорогою новонароджений не повинен переохолоджуватися, пережити зневоднення, тому його доставляють у стерильному поліетиленовому мішку, де сухо і тепло.

— Сусідка жалілася, що вроджений порок у її дочки пропустили в пологовому будинку…

— На жаль, буває, що у щойно народжених малюків лікарі не помічають уроджені вади. Зʼявилася на світ дитина із закритим просвітом стравоходу (атрезією), а виявляють це на третю-четверту добу, коли починаються пінисті виділення з рота, малюк нормально не ковтає, синіє. Виявляється, не перевірили зондом прохідність стравоходу.

— Ольга з міста Суми. Прочитала в анонсі, якщо у дитини блювання фонтаном, то потрібно перевірити шлунок. Моїй доньці немає ще місяця, але вона дуже багато зригує. На що ще звернути увагу?

— Вам слід перевіряти, чи набирає дівчинка вагу. Якщо ні або втрачає, необхідно обстежити. Звичайні зригування через анатомічні особливості органів або перегодовування не призводять до втрати маси тіла.

— Бабуся каже, що все нормально, і малятко переросте…

— Якщо пилоростеноз (так називається порушення) вчасно не скоригувати, то малюк може загинути через виснаження. Вроджена вада не минає сама по собі.

— Це складна операція?

- Технічно не дуже. Хірургію новонароджених (неонатальну) можна порівняти з рукоділлям. Якщо видалили частину кишки (через некроз або вроджений заворот), то накладаємо анастомоз — зшиваємо кінець з кінцем. У разі коли нічого не можна зробити, а в животі катастрофа — заворот і некроз, то, щоби не видаляти великі ділянки кишки, виводимо стому. Вкрай важливою є робота команди: анестезіолога (знеболювання новонароджених вимагає спеціальних препаратів, особливого розрахунку доз), неонатологів, лікарів інтенсивної терапії новонароджених.

Будь-які вроджені порушення бажано скоригувати протягом перших шести місяців. Дитина не має зростати з вадами. Якщо мова не йде про критичний, небезпечний для життя порок, то ми чекаємо, доки малюк набере шість кілограмів.

Важливо знати Вроджені вади розвитку бажано скоригувати протягом перших шести місяців життя.

Якщо мова не йде про небезпечні для життя аномалії, то ліпше почекати, доки малюк набере вагу — шість кілограмів.

«Невелика пупкова грижа може закритися сама»

— «ФАКТИ»? Оксана з Київської області. Коли немовля слід показати хірургу?

- У три місяці дитину планово має оглянути хірург. При необхідності повторний огляд — у шість місяців. Лікар звертає увагу на те, чи немає пупкової грижі. Багато хто думає, що вона заростає, але так буває не завжди. Тільки невелика грижа може закритися — дитина росте, у неї розвивається передній черевний прес (прямі м'язи живота). Але все одно хірург має спостерігати малюка до двох років.

Великі пахові грижі часто виявляємо ще в пологовому будинку, а менші можна побачити в три місяці. Їх оперуємо, починаючи з пів року, але нерідко і раніше.

Обов'язково оцінюємо стан тазостегнових суглобів. Дисплазія — одна з найчастіших патологій, і якщо її не пролікувати, то у малюка буде качина хода, а коли стане дорослим — виникне загроза інвалідності.

Важливо не пропустити кривошию. Іноді батьки вважають, що у дитини таке положення голови — набік, але нерідко причина у вродженому вкороченні м'язів шиї. Кривошия добре піддається консервативному лікуванню: за допомогою масажу м'язи розм'якшуються і розтягуються. Якщо не вдалося допомогти, в рік дитину слід оперувати — подовжити м'язи.

— Мене звуть Валентина Іванівна. Думаю, першокласнику перед школою достатньо огляду педіатра, а батьки повели внука до всіх лікарів. Хто має рацію?

- Батьки. Перед навчальним роком дитину мають оглянути й інші лікарі. Ортопед визначить, в якій групі — основній або спеціальній — школяреві слід займатися фізкультурою, виявить сколіоз, вкорочення ноги, плоскостопість. Окуліст порекомендує місце в класі, враховуючи зір. Бажано відвідати логопеда, щоб перевірити розвиток мовлення.

Також поглиблене обстеження потрібно підліткам, зокрема в 14 років дівчаткам слід пройти огляд у гінеколога, хлопчикам — в андролога або уролога. Оскільки в цьому віці активно формується гормональний фон і відбувається статеве дозрівання, підлітків має проконсультувати ендокринолог.

— Чому виникають випадки раптової дитячої смерті в школі?

— Найчастіше через серцево-судинні проблеми, які вчасно не виявлені, або неврологічні порушення. Але нерідко причина смерті залишається нез'ясованою.

— Як знизити цю раптову дитячу смертність?

— Дитячий організм весь час змінюється. Батьки не повинні ігнорувати профілактичні огляди, а лікарі зобов'язані обстежувати дітей не формально, а ретельно і всебічно. На жаль, порушена система диспансеризації, лікарів у школах немає, батьки зайняті роботою, а дитина не скаржиться… Хоча основна відповідальність за здоров'я дітей лежить саме на мамі й татові.

— Дарина, киянка. Моєму синові невдовзі три рочки, і він і досі ходить у памперсах. Через це у нас зі свекрухою війна. На вашу думку, до якого віку потрібні памперси малюкам?

— Вважаю, памперси після року взагалі неприйнятні. Дерматити, викликані ними, дуже важко лікуються, у малюків порушуються природні рефлекси випорожнення. До року дитина має вже сідати на горщик, а звикла робити свої справи в памперси. Їх треба застосовувати згідно з ситуацією, наприклад, коли збираєтеся піти в гості або на тривалу прогулянку.

Зони особливої уваги під час огляду немовляти Грижа (пахова або пупкова).

Дисплазія тазостегнових суглобів.

Кривошия.

Раніше відома педіатр, керівниця мережі дитячих клінік Ганна Горбань розповіла, чим небезпечний міст-синдром, що виникає у дітей після COVID-19, і чи загрожує їм штам коронавірусу «Дельта».

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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