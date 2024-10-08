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Ароматний, смачний, тане в роті: готуємо наливний медівник

20:33 8 жовтня 2024
наливний медівник

Медівник — це справжня українська випічка! Інакше чим пояснити таку неймовірну кількість різних рецептів: медівник з манним кремом, шоколадний медівник, медівник «Пікова дама»… Ось ще один рецепт незвичайного наливного медівнику.

Дуже смачний, просто тане у роті! Для буднів та свят. Торт робиться дуже швидко. Можна його зробити для домашнього чаювання або, наприклад, на торжество, ділиться кулінарка Лариса Оводенко.

Тісто:

  • 4 яйця
  • 200 г вершкового масла
  • 4 ст. л. меду
  • 2 ч. л. соди
  • 200 г цукру
  • 300 г борошна
  • Ванілін за бажанням

Крем:

  • 0,5 л вершків 33%
  • 200 г цукрової пудри
  • 0,5−0,7 л сметани 25%
  • Ванілін за бажанням

Для просочування коржів:

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  • 100 мл води
  • 80 г цукру
  • 1 ст. л. коньяку

Приступаємо до роботи:

Мед та масло вливаємо у високу ємність та ставимо на маленький вогонь до повного розчинення, додаємо 2 чайні ложки соди з гіркою. Не хвилюйтеся, сода погаситься медом і зовсім не буде відчуватись у випічці, але дасть гарну пористість коржу. Суміш буде пінитись, ретельно перемішуйте, можна зняти з вогню, а хто хоче більш насичений карамельний смак, можна трошки потримати ще на вогні щоб суміш стала трошки карамельного кольору.

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Яйця збити з цукром до пишності.

У суміш меду та масла додати двічі просіяне борошно, перемішати міксером і влити збиту яєчно-цукрову масу. Збити міксером ще раз та вилити на застелене пекарським пергаментом деко. Випікати при температурі 180 °C до сухої шпажки.

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Готуємо рідину для просочування коржів: у воду (фільтровану) вносимо цукор та ставимо грітись до повного розчинення цукру, кип’ятити не потрібно. Як тільки цукор розчинився, додати коньяк і лишити охолоджуватись.

Крем: вершки збиваємо з цукровою пудрою до пишних піків, а потім додаємо сметану і обережними рухами вимішуємо до однорідної маси. Сметаною регулюємо кислинку крему.

Складаємо торт. З холодного коржа зрізаємо краї. Розрізаємо корж навпіл на два прямокутника та кожен по горизонталі — вийде 4 коржи. Кожен корж просочуємо холодною рідиною, змазуємо щедро кремом та обсипаємо крихтою.

Для крихти: обрізки з коржів перебити погружним блендером (незважаючи на те, що вони м’які, перебиваються дуже гарно).

Нагадаємо рецепт рулету «медівник».

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