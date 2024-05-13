Здорові способи позбутися зайвого жиру на животі: спробуйте і будете вражені результатом

Ви страждаєте від жиру на животі, який важко зрушити з місця? Дієтологиня Керрі Торренс пояснила, чому він може бути небезпечним для вашого здоров'я, і розповіла про здорові стратегії, які можуть стати ефективним засобом боротьби з жиром на животі.

ВІДЕО ДНЯ

«Коли ми говоримо про жир на животі, ми маємо на увазі зайву вагу, яка накопичується посередині живота. Цей жир, як правило, складається з двох типів:

по-перше, це жир, який лежить безпосередньо під шкірою, підшкірний жир — він становить близько 90%, і це жир, який ви можете намацати пальцями;

по-друге, вісцеральний або внутрішньочеревний жир, що становить решту — 10%.

Саме цей жир, який лежить глибоко в животі і накопичується навколо ключових органів, таких як печінка, підшлункова залоза і кишечник, може бути найбільш небезпечним", — розповідає диєтологиня.

Коли вісцеральний жир починає накопичуватися, він може стати загрозою для нашого здоров'я, збільшуючи наші шанси на розвиток різних захворювань.

Одним з факторів є наша генетика: дослідники вважають, що гени впливають на те, наскільки ефективно ми спалюємо енергію, на нашу поведінку та ризик розвитку ожиріння і пов'язаних з ним захворювань.

РЕКЛАМА

Простий спосіб оцінити, чи існує проблема — виміряти талію. Експерти припускають, що для жінок об'єм талії більше 80 см, а для чоловіків більше 94 см свідчить про наявність проблеми. Жиру на животі складно позбутися, оскільки на нього впливає дуже багато факторів. Наприклад, на те, де ви набираєте жир, впливають ваші гени, вік і навіть вага при народженні. Якщо ви жінка і не маєте дітей, то у вас менше шансів розвинути високий рівень вісцерального жиру, ніж у мам.

Менопауза — не єдиний період, коли гормони відіграють важливу роль у накопиченні жиру. Жінки з діагнозом синдром полікістозних яєчників також можуть бути схильні до підвищеного накопичення внутрішньочеревного жиру. Але зміни рівня вашої активності, дієти та способу життя можуть бути ефективною стратегією для схуднення живота.

РЕКЛАМА

Прагніть приділяти щонайменше 30 хвилин активності помірної інтенсивності більшість днів на тиждень — прикладом може бути швидка ходьба.

Поєднання аеробних і силових тренувань — найефективніший план для позбавлення від жиру на животі.

РЕКЛАМА

Досягнувши своєї мети, не здавайтеся — дослідження показує, що всього два 40-хвилинних тренування на тиждень допоможуть вам зберегти стрункий живіт.

Доведено, що зменшення споживання вуглеводів є більш корисним, ніж дієта з низьким вмістом жирів, тому зменшення споживання вуглеводів має бути першочерговою стратегією для приведення вашої талії до ладу. Розчинна клітковина, що міститься в рослинних продуктах, таких як насіння льону та авокадо, особливо корисна для контролю апетиту, здоров'я кишечника та зменшення абдомінального жиру. Дослідження показують, що люди, які їдять більше білка, мають нижчий рівень вісцерального жиру. Намагайтеся включати нежирні джерела білка в кожен прийом їжі та перекус, це можуть бути морепродукти, нежирне м'ясо, яйця, молочні продукти та бобові.

Читайте також: Швидкий банановий напій для схуднення та кілька вправ для плаского животика і струнких ніжок

Дослідження показують, що кальцій і вітамін D, які ми зазвичай пов'язуємо зі здоров'ям кісток, можуть бути корисними для зниження вісцерального ожиріння. Дослідники вважають, що ці поживні речовини відіграють важливу роль у метаболізмі жирів в організмі. Зверніть увагу на молочні продукти або збагачені рослинні альтернативи, консервовану жирну рибу з кістками та яєчні жовтки.

Те, що ви їсте, — не єдиний спосіб успішно побороти великий живіт, вибір часу прийому їжі також може бути ефективним. Інтервальне голодування передбачає циклічне чергування періодів прийому їжі та голодування. Зазвичай люди, які постять, обирають для себе «вікно», тобто часовий проміжок дня, протягом якого вони з'їдають всі страви і перекуси. Така схема харчування може мати й інші переваги, наприклад, покращення чутливості до інсуліну. Ключ до успіху — вибрати часовий проміжок, який відповідає вашому способу життя, але не їсти занадто пізно ввечері, оскільки це може порушити сон. Правильна кількість сну має вирішальне значення для боротьби з жиром на животі. Дослідження показують, що для більшості людей ідеальна тривалість сну — від шести до восьми годин.

Раніше фахівці у галузі харчування, попереджали, що не всі продукти можна їсти у великій кількості навіть на початку робочого дня. Вони назвали п'ять продуктів, через які можна швидко набрати вагу.

157

Читайте нас у Facebook