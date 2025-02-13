Паштет з копченої скумбрії за п'ять хвилин: справжня знахідка для любителів намазок

Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко) поділилася рецептом смачної рибної намазки, уточнивши, що йдеться не про форшмак із оселедця, а саме про паштет зі скумбрії

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«Якщо Ви полюбляєте всілякі намазки, то цей варіант для Вас. Готувати дуже швидко і досить варіативно», — стверджує вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Скумбрія гарячого копчення — 1 шт (300−400 г);

Крем-сир або сметана — 2 ст.л.;

Яйце — 1 шт.;

Гірчиця діжонська (або просто не гостра) — 1 ч.л.;

Лимонний сік — за смаком;

Часник — 1 маленький зубчик.

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Приготування: РЕКЛАМА Блендером перебити очищену скумбрію, варене яйце, крем-сир, сік лимону, гірчицю та часник.

Готово!

«Скумбрію можна взяти консервовану або замінити на тунець. Ще можна додати 50 г вершкового масла, так буде ще ніжніше», — додає кулінарка.

Раніше одеський ресторатор Сава Лібкін розповідав, як правильно вибирати оселедець для фаршмака. Риба має бути солоною «дунайкою» і обов'язково — «хлопчиком», бо вони завжди бувають жирнішими.

Фото — скріншот

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