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Паштет з копченої скумбрії за п'ять хвилин: справжня знахідка для любителів намазок

13:59 13 лютого 2025
Рецепт рибного паштету від Валентина Кущ. Фото&nbsp;— скріншот

Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко) поділилася рецептом смачної рибної намазки, уточнивши, що йдеться не про форшмак із оселедця, а саме про паштет зі скумбрії

«Якщо Ви полюбляєте всілякі намазки, то цей варіант для Вас. Готувати дуже швидко і досить варіативно», — стверджує вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Скумбрія гарячого копчення — 1 шт (300−400 г);
  • Крем-сир або сметана — 2 ст.л.;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Гірчиця діжонська (або просто не гостра) — 1 ч.л.;
  • Лимонний сік — за смаком;
  • Часник — 1 маленький зубчик.

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Приготування:

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  • Блендером перебити очищену скумбрію, варене яйце, крем-сир, сік лимону, гірчицю та часник.
  • Готово!

«Скумбрію можна взяти консервовану або замінити на тунець. Ще можна додати 50 г вершкового масла, так буде ще ніжніше», — додає кулінарка.

Раніше одеський ресторатор Сава Лібкін розповідав, як правильно вибирати оселедець для фаршмака. Риба має бути солоною «дунайкою» і обов'язково — «хлопчиком», бо вони завжди бувають жирнішими.

Фото — скріншот

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