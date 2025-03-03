Зовсім скоро: у якій кількості та як швидко Україна зможе отримати ракети Taurus

Німецькі ракети Taurus можуть озброїти українські літаки Су-24 для нанесення глибоких ударів по російських цілях. Це 1,5-тонна крилата ракета з турбовентиляторним двигуном, що розганяє її до високої дозвукової швидкості на відстань близько 480 кілометрів за допомогою GPS і інерційного наведення. Найважливіше те, що вона містить подвійну боєголовку вагою 500 кілограмів з меншим зарядом, який пробиває дірку в цілі, і більшим зарядом, який підриває ціль зсередини.

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Високотехнологічні характеристики ракети пояснюють, чому українські військово-повітряні сили так відчайдушно прагнуть отримати Taurus. Ці ж особливості є причиною того, що уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца послідовно відхиляв неодноразові українські запити на отримання цієї ракети.

«Я не вважаю правильним доставляти руйнівну зброю вглиб росії», — заявив Шольц минулого місяця, пише Forbes.

Але партія Шольца, соціал-демократи, посіла третє місце на нещодавніх виборах у Німеччині, поступившись консерваторам, які посіли перше місце, і ультраправим, які посіли друге місце. І новий майбутній канцлер, консерватор Фрідріх Мерц, не такий стратегічно боязкий, як Шольц. Минулої осені Мерц підтримав можливу передачу ракет.

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Це означає, що Україна, швидше за все, отримає кілька Taurus. Питання лише в тому: скільки, як вона їх використовуватиме і як скоро?

MBDA Deutschland GmbH і Saab Bofors Dynamics побудували лише 600 Taurus для німецьких ВПС. І поки не з'являться американські і німецькі ракети наступного покоління, Taurus залишаться єдиними ракетами дальнього радіусу дії ВПС Німеччини — критично важливою зброєю для ведення великої повітряної війни з серйозним супротивником. Як повідомляється, німецькі лідери вважають, що вони можуть віддати близько 100 Taurus, не ставлячи під загрозу власні військові сили.

Це чимала кількість, враховуючи, що Франція, Італія та Велика Британія надали Україні лише кілька сотень подібних крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG. Німецькі Taurus можуть збільшити український арсенал крилатих ракет на третину.

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Технологія, ймовірно, не є головним чинником у визначенні часу можливої передачі Taurus. Мерц не стане канцлером доти, доки його консервативна партія не домовиться з соціал-демократами про формування нового уряду — процес, який може зайняти тижні, якщо не місяці. Можливо, Мерц не матиме достатньо повноважень і політичного капіталу, щоб проштовхнути ракетну угоду до кінця весни або початку літа. Звичайно, краще пізно, ніж ніколи.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Мерц зробив різку заяву щодо підтримки України.

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