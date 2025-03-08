Весна в тарілці: Євген Клопоптенко показав, як приготувати зелену олію, що «оживить» будь-яку страву

Додаючи різноманітні інгредієнти, в домашніх умовах можна приготувати смачне масло. Наприклад, рецептом грибного масла з беконом та зеленню ділилася кулінарка Елла Іванова. А шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати олію із зеленню.

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«Зелень не тільки в траві. Вона в олії. За одну хвилину навчу вас робити красу на тарілці. Бо вам треба лише пучок петрушки, 300 мл олії та блендер», — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

Приготування: Зелень подрібнити та збити блендером разом із олією.

Суміш поставити на вогонь та довести до кипіння. Це займе приблизно 2 хвилини.

Коли олія тільки-но почне закипати, зняти з вогню.

Охолоджену олію з петрушкою процідити.

Готово!

Також доволі популярним є часникове масло, яке особливо смакує з картопляним пюре та пармезаном.

Фото — скріншот

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