Весна в тарілці: Євген Клопоптенко показав, як приготувати зелену олію, що «оживить» будь-яку страву
Додаючи різноманітні інгредієнти, в домашніх умовах можна приготувати смачне масло. Наприклад, рецептом грибного масла з беконом та зеленню ділилася кулінарка Елла Іванова. А шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати олію із зеленню.
«Зелень не тільки в траві. Вона в олії. За одну хвилину навчу вас робити красу на тарілці. Бо вам треба лише пучок петрушки, 300 мл олії та блендер», — пише він на своїй сторінці у соцмережах.
Приготування:
- Зелень подрібнити та збити блендером разом із олією.
- Суміш поставити на вогонь та довести до кипіння. Це займе приблизно 2 хвилини.
- Коли олія тільки-но почне закипати, зняти з вогню.
- Охолоджену олію з петрушкою процідити.
- Готово!
Також доволі популярним є часникове масло, яке особливо смакує з картопляним пюре та пармезаном.
Фото — скріншот28
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