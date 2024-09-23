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Книга рецептів

Грибне масло з беконом: яскравий смак осені

22:25 23 вересня 2024
Грибне масло з беконом

Грибне масло — це дуже смачно, а з беконом ще смачніше. Приготувати його легко. І яка ж насолода їм ласувати. До речі, різні види масла подають у ресторанах — оселедцеве, із зеленню, сирне, часникове, цибульне… Коли пробуєш таке у закладах високої кухні, захоплюєшся. Але тільки вдумайтеся в те, що при бажанні ви можете це мати вдома хоч щодня. Варто докласти небагато зусиль — і ви відчуєте себе у домашньому ресторані.

Фантазуйте та експериментуйте на кухні — це подарує вам багато позитивних емоцій.

Рецептом грибного масла з беконом поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Цим маслом доповнюйте хліб, додайте його в пасту та інші страви, — каже Елла Іванова. — Думаю, такого масла ви ще ніколи не готували. У ньому смак та аромат осені!

Грибне масло з беконом

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  • 200 г печериць
  • 2 зубки часнику
  • 100 г бекону
  • Сіль та зелень

Гриби нарізаємо і обсмажуємо із часником та сіллю. Охолоджуємо.

Зелень подрібнюємо.

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100 г бекону обсмажуємо та дрібно нарізаємо.

З'єднуємо гриби та бекон із зеленню та маслом.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт часниково-цибулевого соусу.

Фото з альбому Елли Іванової

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