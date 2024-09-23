Грибне масло з беконом: яскравий смак осені

Грибне масло — це дуже смачно, а з беконом ще смачніше. Приготувати його легко. І яка ж насолода їм ласувати. До речі, різні види масла подають у ресторанах — оселедцеве, із зеленню, сирне, часникове, цибульне… Коли пробуєш таке у закладах високої кухні, захоплюєшся. Але тільки вдумайтеся в те, що при бажанні ви можете це мати вдома хоч щодня. Варто докласти небагато зусиль — і ви відчуєте себе у домашньому ресторані.

ВІДЕО ДНЯ

Фантазуйте та експериментуйте на кухні — це подарує вам багато позитивних емоцій.

Рецептом грибного масла з беконом поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Цим маслом доповнюйте хліб, додайте його в пасту та інші страви, — каже Елла Іванова. — Думаю, такого масла ви ще ніколи не готували. У ньому смак та аромат осені!

Грибне масло з беконом РЕКЛАМА 200 г печериць

2 зубки часнику

100 г бекону

Сіль та зелень

Гриби нарізаємо і обсмажуємо із часником та сіллю. Охолоджуємо.

Зелень подрібнюємо.

РЕКЛАМА

100 г бекону обсмажуємо та дрібно нарізаємо.

З'єднуємо гриби та бекон із зеленню та маслом.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт часниково-цибулевого соусу.

Фото з альбому Елли Іванової

51

Читайте нас у Facebook