Нагороджений за зразкову службу: в бою на Запоріжжі поліг воїн з Черкащини

Безжальна війна забрала ще одне молоде життя — в бою поліг 29-річний Валерій Іванов. Він народився на Полтавщині, але в юному віці переїхав на Черкащину. Навчався в професійно-технічному училищі за спеціальністю слюсар.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє Чигиринська міська територіальна громада, 2016 року Валерій склав військову присягу, а через рік прийнятий на службу за контрактом. Після служби в армії працював на різних роботах.

За словами земляків 25 квітня 2022 року Валерій Іванов був призваний на військову службу за загальною мобілізацією. Воював на території Донецької області. Нагороджений за зразкову службу. Під час проходження військової служби одружився.

«У січні 2025 року воїн був переведений до 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка на посаду стрільця у званні молодшого сержанта», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Свій останній бій воїн прийняв 20 лютого 2025 року. Сталось це під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Зв’язок із Валерієм обірвався, а далі — страшна звістка про загибель.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що від ракетного удару на Запоріжжі загинув воїн з Рівненщини 22-річний Юрій Ващук.

РЕКЛАМА

69

Читайте нас у Facebook