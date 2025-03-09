Дуже смачний і ніжний торт: готується напрочуд просто

Торт — ласощі, які створюють особливий святковий настрій. Спекти його можна в домашніх умовах. І це коштуватиме набагато дешевше, ніж купити готовий. І, звичайно, плюс у тому, що тут ми впевнені, що використовуємо натуральні інгредієнти, які є важливими для збереження здоров'я.

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Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.

Дуже ніжний торт Крем 350 г вершків 33%

400 г яблучного пюре (на основі запечених яблук)

100 г цукрової пудри Тісто РЕКЛАМА 3 яйця

100 г борошна

60 г кукурудзяного крохмалю

150 г вершкового масла

130 г цукру

8 г ванільного цукру

Сіль

7 г розпушувача тіста

З'єднуємо вершкове масло з цукром і ванільним цукром, по одному вводимо яйця, збиваємо (всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури). Додаємо просіяні сухі інгредієнти — борошно, розпушувач тіста та кукурудзяний крохмаль.

Випікаємо вісім тонко розкачаних коржів за температури 180 градусів 6−7 хвилин.

Готуємо крем. Збиваємо вершки із цукровою пудрою. Додаємо яблучне пюре. І продовжуємо збивати.

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Збираємо торт. Чекаємо, коли просочиться кремом.

І смачного!

Раніше Елла Іванова підказала рецепт фруктового салату з незвичайним інгредієнтом, у якого смак та аромат щастя.

Фото з альбому Елли Іванової

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