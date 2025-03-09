Дуже смачний і ніжний торт: готується напрочуд просто
Торт — ласощі, які створюють особливий святковий настрій. Спекти його можна в домашніх умовах. І це коштуватиме набагато дешевше, ніж купити готовий. І, звичайно, плюс у тому, що тут ми впевнені, що використовуємо натуральні інгредієнти, які є важливими для збереження здоров'я.
Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.
Дуже ніжний торт
Крем
- 350 г вершків 33%
- 400 г яблучного пюре (на основі запечених яблук)
- 100 г цукрової пудри
Тісто
- 3 яйця
- 100 г борошна
- 60 г кукурудзяного крохмалю
- 150 г вершкового масла
- 130 г цукру
- 8 г ванільного цукру
- Сіль
- 7 г розпушувача тіста
З'єднуємо вершкове масло з цукром і ванільним цукром, по одному вводимо яйця, збиваємо (всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури). Додаємо просіяні сухі інгредієнти — борошно, розпушувач тіста та кукурудзяний крохмаль.
Випікаємо вісім тонко розкачаних коржів за температури 180 градусів 6−7 хвилин.
Готуємо крем. Збиваємо вершки із цукровою пудрою. Додаємо яблучне пюре. І продовжуємо збивати.
Збираємо торт. Чекаємо, коли просочиться кремом.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової82
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