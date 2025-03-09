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Книга рецептів

Дуже смачний і ніжний торт: готується напрочуд просто

22:01 9 березня 2025
смачний та ніжний торт

Торт — ласощі, які створюють особливий святковий настрій. Спекти його можна в домашніх умовах. І це коштуватиме набагато дешевше, ніж купити готовий. І, звичайно, плюс у тому, що тут ми впевнені, що використовуємо натуральні інгредієнти, які є важливими для збереження здоров'я.

Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.

Дуже ніжний торт

Крем

  • 350 г вершків 33%
  • 400 г яблучного пюре (на основі запечених яблук)
  • 100 г цукрової пудри

Тісто

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  • 3 яйця
  • 100 г борошна
  • 60 г кукурудзяного крохмалю
  • 150 г вершкового масла
  • 130 г цукру
  • 8 г ванільного цукру
  • Сіль
  • 7 г розпушувача тіста

З'єднуємо вершкове масло з цукром і ванільним цукром, по одному вводимо яйця, збиваємо (всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури). Додаємо просіяні сухі інгредієнти — борошно, розпушувач тіста та кукурудзяний крохмаль.

Випікаємо вісім тонко розкачаних коржів за температури 180 градусів 6−7 хвилин.

Готуємо крем. Збиваємо вершки із цукровою пудрою. Додаємо яблучне пюре. І продовжуємо збивати.

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Збираємо торт. Чекаємо, коли просочиться кремом.

І смачного!

Раніше Елла Іванова підказала рецепт фруктового салату з незвичайним інгредієнтом, у якого смак та аромат щастя.

Фото з альбому Елли Іванової

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