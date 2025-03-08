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Книга рецептів

Фруктовий салат з незвичайним інгредієнтом: смак та аромат щастя

14:23 8 березня 2025
Фруктовий салат з незвичайним інгредієнтом

Фруктові салати — феєрверк яскравих смаків, ароматів та емоцій. Готувати їх дуже просто. А ось у ресторанах цей десерт вражає ціною. Висока ціна пояснюється тим, що багато людей сьогодні обирають десерти не тільки смачні, але й корисні, що містять вітаміни. Приготувати такий салат вдома коштуватиме набагато дешевше. Ви можете самі порівняти і переконатися в цьому.

Рецептом незвичайного фруктового салату поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Такий салат сподобається і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Він яскравий, апетитний, смачний та ароматний. Особливі ноти надає полуниця. Подавайте салат естетично. Атмосфера за столом завжди важлива. Пригощайте ласощами рідних та близьких.

Фруктовий салат

  • 2 яблука
  • Сік лимона
  • 2 ківі
  • 2 мандарини
  • 1−2 заморожених полуничок
  • М'ята
  • Мед

Яблуко натерти на тертці найтоншими слайсами. Збризкати соком лимона, щоб не потемніло. Додати кружечки ківі та часточки мандарину. Натерти заморожену полуницю. Доповнити салат медом та м'ятою.

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І смачного!

Раніше Євген Клопоптенко показав, як приготувати зелену олію, яка «оживить» будь-яку страву. А фудблогерка Alina FooDee поділилася рецептом неймовірно смачного пирога з ягодами.

Фото з альбому Елли Іванової

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