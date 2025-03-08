Фруктовий салат з незвичайним інгредієнтом: смак та аромат щастя

Фруктові салати — феєрверк яскравих смаків, ароматів та емоцій. Готувати їх дуже просто. А ось у ресторанах цей десерт вражає ціною. Висока ціна пояснюється тим, що багато людей сьогодні обирають десерти не тільки смачні, але й корисні, що містять вітаміни. Приготувати такий салат вдома коштуватиме набагато дешевше. Ви можете самі порівняти і переконатися в цьому.

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Рецептом незвичайного фруктового салату поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Такий салат сподобається і дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — Він яскравий, апетитний, смачний та ароматний. Особливі ноти надає полуниця. Подавайте салат естетично. Атмосфера за столом завжди важлива. Пригощайте ласощами рідних та близьких.

Фруктовий салат 2 яблука

Сік лимона

2 ківі

2 мандарини

1−2 заморожених полуничок

М'ята

Мед

Яблуко натерти на тертці найтоншими слайсами. Збризкати соком лимона, щоб не потемніло. Додати кружечки ківі та часточки мандарину. Натерти заморожену полуницю. Доповнити салат медом та м'ятою.

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І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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