Салатик на Великдень з копченою ковбаскою: головне — не забудьте погладити котика!

Блогер Григорій Бондарчук називає себе у Мережі як «головний фудблогер Тернополя», але більшості фоловерів він відомий як «веселий стоматолог» з цього міста. Адже у кожному своєму рецепті Григорій любить жартувати, гладити котика і вживати веселі слова типу «нарізанькаєм», «скиданькаєм» тощо.

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Кілька годин тому блогер опублікував рецепт «на Великдень», адже третього березня розпочався Великий піст, який триватиме до 19 квітня, і у жителів Тернополя не прийнято його порушувати.

Для приготування салату Григорій радить взяти копчену ковбаску, сирочки, квасолю, цибулю та сухарики. Це все треба змішати та заправити. Також на відео він жартома радить погладити котика.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінар з Гуцульщини Іван, якого в Мереж називають «скромний кулінар-красень», порадив, як смачно замаринувати оселедець.

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