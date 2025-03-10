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Пиріг з сирно-маковою начинкою: готуйте у будні і на свята

20:08 10 березня 2025
Пиріг з сирно-маковою начинкою

Докладати масу зусиль і витрачати багато часу, щоб десертна випічка вийшла красивою і смачною, зовсім не обов'язково. Ось, наприклад, пиріг із сирно-маковою начинкою вийде навіть у новачка. Ароматне тісто і водночас насичена та ніжна сирна начинка з маком. А який апетитний вигляд! Ці ласощі точно не залишаться непоміченими, ділиться кулінарка Наталія Стасишина.

Тісто:

  • 100 г масла
  • 50 г цукру
  • 1 яйце
  • 200 г борошна
  • 1ч.л. ванільного цукру
  • 1ч.л. розпушувача

Начинка:

  • 0,5 кг домашнього сиру
  • 2 яйця
  • 150 г цукру
  • 0,5ч.л. ванільного цукру
  • 100 г макової начинки
  • 2ст.л. крохмалю

Приготування:

Масло кімнатної температури, цукор і яйце добре перемішати. Додати до просіяного борошна з розпушувачем. Замісити тісто (місити недовго, просто щоб з'єдналось). Форму 20−22 см змастити маслом викласти тісто і сформувати основу з бортиками. Поставити в холодильник на 0,5 — 1 годину.

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Сир перебити блендером або пропустити через сито. Додати яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль. Все перемішати до однорідної маси.

Розділити на 2 нерівні частини. До меншої частини додати підготовлений мак.

У форму з тістом викладати по ложці макову і сирну начинки. Випікати при температурі 180−190 градусів 45−55 хвилин. За бажанням можна прикрасити.

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Нагадаємо рецепт смачного завиванця з маком.

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