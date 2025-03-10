Пиріг з сирно-маковою начинкою: готуйте у будні і на свята
Докладати масу зусиль і витрачати багато часу, щоб десертна випічка вийшла красивою і смачною, зовсім не обов'язково. Ось, наприклад, пиріг із сирно-маковою начинкою вийде навіть у новачка. Ароматне тісто і водночас насичена та ніжна сирна начинка з маком. А який апетитний вигляд! Ці ласощі точно не залишаться непоміченими, ділиться кулінарка Наталія Стасишина.
Тісто:
- 100 г масла
- 50 г цукру
- 1 яйце
- 200 г борошна
- 1ч.л. ванільного цукру
- 1ч.л. розпушувача
Начинка:
- 0,5 кг домашнього сиру
- 2 яйця
- 150 г цукру
- 0,5ч.л. ванільного цукру
- 100 г макової начинки
- 2ст.л. крохмалю
Приготування:
Масло кімнатної температури, цукор і яйце добре перемішати. Додати до просіяного борошна з розпушувачем. Замісити тісто (місити недовго, просто щоб з'єдналось). Форму 20−22 см змастити маслом викласти тісто і сформувати основу з бортиками. Поставити в холодильник на 0,5 — 1 годину.
Сир перебити блендером або пропустити через сито. Додати яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль. Все перемішати до однорідної маси.
Розділити на 2 нерівні частини. До меншої частини додати підготовлений мак.
У форму з тістом викладати по ложці макову і сирну начинки. Випікати при температурі 180−190 градусів 45−55 хвилин. За бажанням можна прикрасити.
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