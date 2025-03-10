Так готують у Мексиці: польський кухар-красунчик порадив рецепт смачної кесадильї

Чоловіки можуть готувати страви не гірше за жінок. Про це свідчить успішний досвід, приміром, Самвела Адамяна, який нещодавно ділився рецептом «швидкого» кекса, чи Івана Янюка, який розповідав, як маринувати оселедець.



Є відомі чоловіки-кухарі і в сусідній Польщі. Один з них — Володимит Тестарді (Volodymyr Testardi), якого добре знають і в Україні, і навіть «охрестили» красенем. Нещодавно у соцмережах він зізнався, що мріє побувати у Мексиці та спробувати національні страви, запронувавши фоловером рецепт мексиканської кесадільї.

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Страва готується із складеної кукурудзяної або пшеничної тортильї із начинкою та соусами.

За версією пана Тестарді, для приготування двох порцій кесадильї потрібно:

Для соусу вершки змішати з кінзою, цедрою половини лайма та додати сіль.

Для сальси змішати нарізані половину манго, четвертину червоної цибулі, по жмені кінзи та петрушки, один помідор, сік одного лайма та сіль.

Для гукамоле змішати авокадо, четвертинку червоної цибулю, перець чилі та прикрасити орегано.

Розігріти на сковороді олію і обсмажити цибулю, часник і кукурудзу до розм'якшення цибулі. Після цього додаємо яловичину і обсмажуємо до рум'яної скоринки. Під час готування додаємо суміш спецій для буріто та сіль за смаком.

Далі потрібно на сухій пательні розігріти тортилью, рівномірно посипати сиром, а також додати м'ясо і нарізаний перець.

Наступний крок: складаємо корж навпіл і смажимо з обох боків, поки сир не розплавиться і тортилья не стане хрусткою.

Передостанній крок: розріжте кесаділью на 4 частини, прикрасьте шматочками кінзи та халапеньо та подавайте з гуакамоле чи соусами.

Раніше тернопільський стоматолог Григорій Бондарчук, який називає себе «головним фудблогером Тернополя», запропонував заздалегідь готуватися до Великодня та поділився рецптом салату з копченою ковбасою, сирами, квасолею та сухариками.

Фото — скріншот

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