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Знову Україна винна: Маск знайшов крайнього у масштабній хакерській атаці на соцмережу Х

9:06 11 березня 2025
Ілон Маск заявив про масштабну атаку на мережу Х. Фото&nbsp;— скріншот

Останні роки кібервійни, схоже, вийшли на новий рівень. Так, наприкінці 2024 року російські хакери організували найпотужнішу атаку на українські державні реєстри, раніше таке втручання пережив найбільший мобільний оператор «Київстар». Не спали й українські кіберфахівці. Наприклад, восени минулого року, прямо до дня народження путіна, в росії ними було відключено пропагандистські телеканали.

А напередодні ввечері про масовану атаку хакерів на мережу Х заявив Ілон Маск. На своїй сторінці він писав, що мережа постійно перебуває під атаками, проте нинішня — особливо потужна.

Профільні ресурси повідомляли про серйозні проблеми з доступом до мережі X.

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Фото з відкритих джерел

Ілон Маск припустив, що за атакою може стояти або держава, або «велика координована група». А в інтерв'ю телеканалу Fox Business Маск заявив, що кібератака здійснювалася, зокрема, і з IP-адрес, розташованих в Україні.

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Як пише Німецька хвиля, відповідальність за збій у мережі Х взяло на себе пропалестинське хакерське угрупування Dark Storm Team. Хакери з цього угруповання і раніше атакували американські веб-сайти та організації, а також структури в ОАЕ, Україні та Ізраїлі.

Тим часом експерти у сфері безпеки звертають увагу на те, що останнім часом у Європі почастішали різноманітні інциденти, пов'язані із діяльністю російських спецслужб. Це і хакерські атаки, і шпигунські інциденти, і напади на опозицію. Їхню сукупність називають гібридною війною росії проти Заходу.

Фото — скріншот

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