У США заявили, що Зеленський попросив пробачення в Трампа

Спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф заявив, що президент України Володимир Зеленський попросив вибачення в Трампа у листі після суперечки під час зустрічі в Овальному кабінеті.

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«Зеленський направив листа президенту. Він перепросив за весь той інцидент, який стався в Овальному кабінеті, — сказав Віткофф на Fox News. - Я вважаю, що це був важливий крок, і було багато дискусій між нашими командами та українцями та європейцями, які також мають відношення до цієї дискусії», передає The Hill.

Цього тижня офіційні особи США та України зустрічаються в Саудівській Аравії, щоб обговорити мирні переговори щодо припинення війни з росією.

Стів Віткофф сказав, що вважає «прогресом» те, що Зеленський надіслав Трампу листа з вибаченнями за бурхливу зустріч. У спільному зверненні Трампа до Конгресу він поділився, що отримав листа від Зеленського, щоб країни згладили відносини. Трамп сказав, що він цінує листа, який надійшов через кілька днів після того, як США припинили військову допомогу Україні.

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Зеленський, йдеться у статті, дав зрозуміти, що Україна все ще готова сісти за стіл переговорів після зустрічі, на якій США та Україна мали домовитися про угоду щодо корисних копалин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що після сварки в Овальному кабінеті команди України та Сполучених Штатів відновили роботу, про це заявив сам президент Зеленський.

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