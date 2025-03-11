41.10 / 41.66 44.62 / 45.36
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У США заявили, що Зеленський попросив пробачення в Трампа

10:22 11 березня 2025
Зеленський та Трамп

Спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф заявив, що президент України Володимир Зеленський попросив вибачення в Трампа у листі після суперечки під час зустрічі в Овальному кабінеті.

«Зеленський направив листа президенту. Він перепросив за весь той інцидент, який стався в Овальному кабінеті, — сказав Віткофф на Fox News. - Я вважаю, що це був важливий крок, і було багато дискусій між нашими командами та українцями та європейцями, які також мають відношення до цієї дискусії», передає The Hill.

Цього тижня офіційні особи США та України зустрічаються в Саудівській Аравії, щоб обговорити мирні переговори щодо припинення війни з росією.

Стів Віткофф сказав, що вважає «прогресом» те, що Зеленський надіслав Трампу листа з вибаченнями за бурхливу зустріч. У спільному зверненні Трампа до Конгресу він поділився, що отримав листа від Зеленського, щоб країни згладили відносини. Трамп сказав, що він цінує листа, який надійшов через кілька днів після того, як США припинили військову допомогу Україні.

РЕКЛАМА

Зеленський, йдеться у статті, дав зрозуміти, що Україна все ще готова сісти за стіл переговорів після зустрічі, на якій США та Україна мали домовитися про угоду щодо корисних копалин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що після сварки в Овальному кабінеті команди України та Сполучених Штатів відновили роботу, про це заявив сам президент Зеленський.

РЕКЛАМА

262

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінансовий гороскоп на 10-16 березня. Фото Pixabay

Овнам та Левам — несподівані витрати, Терезам та Стрільцям — шанс заробити: фінансовий гороскоп на тиждень 10 — 16 березня

Рецепт закуски з качану броколі

Дуже бюджетний делікатес: просто та смачно

Юрій Ткач з дружиною

Все почало змінюватися: популярний комік та ведучий про розлучення з дружиною

Дік Мактаґґарт

Помер олімпійський чемпіон, який увійшов до десятки найкращих боксерів-аматорів усіх часів (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту