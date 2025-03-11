Зелена олія: як приготувати суперкорисний продукт, який не купиш у магазині

Домашня кухня є домашня. Традиції сім'ї тут можуть переплітатися з експериментами, новими незвичайними рецептами. А головне, ви можете бути впевнені у якості продуктів, які використовуєте. Все свіже та натуральне! Свіжа зелень дарує море ідей для приготування страв. Весною вона особливо ароматна. Рецептом зеленої олії поділилася кулінарка Елла Іванова. Таке ви не купите у магазині!

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— Приготуємо смачну зелену олію, — каже Елла Іванова. — Нею можна заправляти салати. Також така олія може стати чудовим доповненням до інших страв.

Зелена олія Пучок базиліку Трохи бадилля редиски 150−200 г олії



Базилік і бадилля редиски добре промити й просушити. Помістити в каструлю або сковороду, залити олією та прогріти, але не кип'ятити. Можна додати часник, перець чилі. Пропустити через блендер. Якщо хочете, процідіть через сито чи марлю. Але цього можна й не робити. Перелити в баночку та зберігати в холодильнику. РЕКЛАМА Додавайте до салатів за смаком! І смачного!

Раніше Елла Іванова ділилася з «ФАКТАМИ» рецептом грибної олії з беконом.

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