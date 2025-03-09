Десять тисяч українських військових опинилися під загрозою оточення після того, як росія прорвала лінію фронту і просунулася на ключову лінію постачання з двох напрямків. Війська путіна просунулися на 11 кілометрів, перетнувши кордон із Сумською областю України з півночі, пише The Telegraph.

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Суджа знаходиться в Курській області, частину якої Україна захопила влітку минулого року в результаті несподіваного наступу, що дало їй важелі впливу на можливі переговори про припинення війни. Вважається, що значна кількість північнокорейських військ була залучена до наступу, щоб відрізати українських солдатів, а за допомогою безпілотників порушити ланцюги постачання і логістику Києва.

Молодший сержант, який спілкувався з The Telegraph, сказав, що Україна розглядає можливість відходу з Курщини, щоб уникнути подальших втрат.

«Ми хочемо уникнути втрат. Страх оточення реальний», — сказав він.

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Карти з українського військового блогу Deepstate показують, що приблизно три чверті українських військ на території росії майже повністю оточені і майже розділені навпіл. Решта військ біля російського кордону з'єднані коридором довжиною близько одного кілометра і шириною менш як 500 метрів у найвужчому місці. Єдина українська дорога до Суджі зараз знаходиться в зоні видимості російських безпілотників, що ускладнює зусилля з утримання цього району і відступу в разі необхідності.

Андрій Коваленко, голова Українського центру протидії дезінформації, заявив, що російські підрозділи намагаються взяти під контроль ключове шосе від Юнаківки в Сумській області до Суджі.

Російський наступ на ключовій дорозі відбувся невдовзі після того, як США припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Обмеживши спостереження, США дозволили росіянам діяти більш вільно і планувати атаки без відома України, вважають експерти.

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Офіцер військової розвідки в Києві сказав The Telegraph, що заморожування означало «більш-менш повне відключення». Спочатку повідомлялося, що скорочення розвідувальних даних стосується лише території росії.

Атака сталася в той час, коли президент Дональд Трамп також заборонив приватним американським компаніям і комерційним службам надавати супутникові дані для України, що змусило аерокосмічну компанію Maxar Technologies припинити доступ України до своїх супутникових знімків.

Maxar є основним постачальником комерційних супутникових знімків для України, які показують пересування російських військ.

Скорочення розвідданих також впливає на здатність України прогнозувати російські ракетні удари та удари безпілотників. Українські солдати кажуть, що припинення обміну розвідданими є ще більш катастрофічним з огляду на нещодавнє припинення військової допомоги з боку США.

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За даними Генерального штабу України, за шість місяців боїв під Курськом втрати російських військ сягнули майже 40 000 осіб, з яких понад 16 000 загинули станом на лютий.

Тим часом стало відомо, що ЗСУ знищили поблизу Суджі велику групу російських диверсантів, які здійснювали прорив.

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