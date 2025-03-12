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Смачний пляцок з яблуками, горіхами та білками: просто та бюджетно

20:09 13 березня 2025
пиріг з яблуками, горіхами та білками. Фото скрин з відео

Яблука на нашому столі цілий рік. Тому смачну випічку з них можна готувати цілий рік. А якщо додати кілька секретних складників, отримаєте вишукану випічку, яка точно вам сподобається, ділиться фудблогерка Оксана Голіян

Інгредієнти:

  • 450 г борошна
  • 250 г охолодженого маргарину
  • 18 г розпушувача
  • 130 г цукру
  • 5 жовтків
  • 130 г сметани 20%

Додатково:

  • 5 білків (охолоджених)
  • 100 г цукрової пудри
  • 40 г киселю
  • 100 г волоських горіхів
  • 700 г очищених яблук
  • 70 г манки
  • 2−4 ст. л. цукру (за смаком)

Приготування:

Натріть на тертці охолоджений маргарин і перетріть його з борошном. Додайте розпушувач та перемішайте. Зробіть заглиблення і покладіть у нього 5 жовтків, цукор та сметану. Замісіть тісто. Розділіть його на дві частини, загорніть кожну у плівку. Одну частину тіста покладіть у холодильник на 1−2 години, а іншу — у морозилку на 2 години.

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До очищених та нарізаних шматочками яблук додайте манку та добре перемішайте. За бажанням можна додати трохи цукру.

Форму для випічки посипте борошном і частину тіста з холодильнику розподіліть по ній руками. Обов’язково сформуйте бортики. Покладіть підготовлені яблука та розрівняйте їх. Зверху покладіть подрібнені волоські горіхи.

5 охолоджених білків збийте міксером з цукровою пудрою та сухим кисілем до стійких піків. Після акуратно лопаточкою викладіть суміш на яблука з горіхами. Потім зверху натріть тісто з морозилки.

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Випікати пляцок при температурі 180 градусів 40−45 хвилин.

Залиште пиріг у формі до остигання.

Смачного!

Нагадаємо дуже простий рецепт диво-пирога.

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