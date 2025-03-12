Смачний пляцок з яблуками, горіхами та білками: просто та бюджетно
Яблука на нашому столі цілий рік. Тому смачну випічку з них можна готувати цілий рік. А якщо додати кілька секретних складників, отримаєте вишукану випічку, яка точно вам сподобається, ділиться фудблогерка Оксана Голіян
Інгредієнти:
- 450 г борошна
- 250 г охолодженого маргарину
- 18 г розпушувача
- 130 г цукру
- 5 жовтків
- 130 г сметани 20%
Додатково:
- 5 білків (охолоджених)
- 100 г цукрової пудри
- 40 г киселю
- 100 г волоських горіхів
- 700 г очищених яблук
- 70 г манки
- 2−4 ст. л. цукру (за смаком)
Приготування:
Натріть на тертці охолоджений маргарин і перетріть його з борошном. Додайте розпушувач та перемішайте. Зробіть заглиблення і покладіть у нього 5 жовтків, цукор та сметану. Замісіть тісто. Розділіть його на дві частини, загорніть кожну у плівку. Одну частину тіста покладіть у холодильник на 1−2 години, а іншу — у морозилку на 2 години.
До очищених та нарізаних шматочками яблук додайте манку та добре перемішайте. За бажанням можна додати трохи цукру.
Форму для випічки посипте борошном і частину тіста з холодильнику розподіліть по ній руками. Обов’язково сформуйте бортики. Покладіть підготовлені яблука та розрівняйте їх. Зверху покладіть подрібнені волоські горіхи.
5 охолоджених білків збийте міксером з цукровою пудрою та сухим кисілем до стійких піків. Після акуратно лопаточкою викладіть суміш на яблука з горіхами. Потім зверху натріть тісто з морозилки.
Випікати пляцок при температурі 180 градусів 40−45 хвилин.
Залиште пиріг у формі до остигання.
Смачного!
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