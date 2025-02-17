Дуже простий рецепт диво-пирога: смак вас вразить

Хто ж не любить ласувати пирогами! А ось пекти їх любителів набагато менше. Багато хто думає, що це складно. Але це не так. І в цьому переконує рецепт кулінарки Елли Іванової. Приготувавши такий пиріг, можливо, ви візьмете цей рецепт до уваги. Домашня випічка є домашня.

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— Це дуже легкий рецепт, — каже Елла Іванова. — Замість персикового або абрикосового джему можна використовувати яблука чи груші. Подавайте до чаю чи кави. Сподіваюся, що ці ласощі вразять вас і ваших рідних і ви захочете приготувати їх не раз.

Диво-пиріг з джемом

60 г сметани

1 яйце

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Сіль

5 г ванільного цукру

30−50 г цукру

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2−3 г сухих дріжджів

100 г вершкового масла

250 г борошна

Збиваємо яйце зі сметаною, цукром та ванільним цукром. З'єднуємо борошно, сухі дріжджі, сіль із вершковим маслом і все це перетираємо на крихту. Замішуємо тісто та на добу поміщаємо у харчовій плівці в холодильник. Потім тісто розкачуємо між двома аркушами пергаменту. Начиняємо улюбленим джемом.

Випікаємо за температури 180 градусів 25−30 хвилин.

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І смачного!

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