Потік зброї зі США та обмін розвідданими з Україною повністю відновилися

За словами офіційного представника США, після зустрічі між представниками США та України в Саудівській Аравії обмін розвідданими США повністю відновився. Разом із тим американська зброя знову надходить в Україну, пише CNN.

ВІДЕО ДНЯ

Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси до реактивної системи HIMARS, дуже потрібні в протистоянні з російським агресором, знову відправляються в Україну у складі пакетів, схвалених адміністрацією Байдена, повідомив чиновник. Ці поставки були призупинені після зустрічі в Білому домі між президентом Дональдом Трампом, віцепрезидентом Дж. Д. Венсом і президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначає видання, частина цієї зброї зберігалася в Польщі до того, як вона потрапила в Україну. Тепер державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив у соцмережах, що зброя в Жешуві поблизу кордону з Україною знову почала рухатися.

Крім того, відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для надання допомоги в обслуговуванні, навчанні та підтримці більш складних систем озброєння країни, сказав чиновник.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у путіна відреагували на результати переговорів у Саудівській Аравії між представниками США та України.

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook