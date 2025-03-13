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Потік зброї зі США та обмін розвідданими з Україною повністю відновилися

10:21 14 березня 2025
зброя із США

За словами офіційного представника США, після зустрічі між представниками США та України в Саудівській Аравії обмін розвідданими США повністю відновився. Разом із тим американська зброя знову надходить в Україну, пише CNN.

Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси до реактивної системи HIMARS, дуже потрібні в протистоянні з російським агресором, знову відправляються в Україну у складі пакетів, схвалених адміністрацією Байдена, повідомив чиновник. Ці поставки були призупинені після зустрічі в Білому домі між президентом Дональдом Трампом, віцепрезидентом Дж. Д. Венсом і президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначає видання, частина цієї зброї зберігалася в Польщі до того, як вона потрапила в Україну. Тепер державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив у соцмережах, що зброя в Жешуві поблизу кордону з Україною знову почала рухатися.

Крім того, відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для надання допомоги в обслуговуванні, навчанні та підтримці більш складних систем озброєння країни, сказав чиновник.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у путіна відреагували на результати переговорів у Саудівській Аравії між представниками США та України.

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