Яким буде курс валют у березні: чи варто зберігати заощадження в євро

«Торгова війна» митних тарифів на імпорт з Китаю, Канади та Мексики, розпочата президентом США Дональдом Трампом, не тільки вдарила по американській економіці та світових фондових ринках, а й по валютному ринку. І одним із постраждалих став американський долар. Однак це не означає, що це саме трапиться і в Україні.

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Про це «ФАКТАМ» повідомив Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління банку «Глобус». За його словами, останні кроки адміністрації Трампа, зокрема введення нових митних бар'єрів для Канади, Мексики та Китаю, докорінно змінюють правила глобальної економічної гри. Важливими також для курсу валют в Україні є й питання скорочення військової підтримки України з боку США та підписання інших угод, наприклад, про рідкоземельні метали.

Усе це призвело до зростання інфляції у США та просідання курсу долара до мінімуму за три місяці — індекс американської валюти втратив 0,54%. Водночас євро поступово зміцнюється, що пов'язано, насамперед, зі змінами в балансі прибутковості державних облігацій США і Єврозони. У березні євро вже зріс на 0,5%, досягнувши позначки в 1,05 долара.

Усе це, зрозуміло, позначилося і на українському валютному ринку, оскільки з початку року до 1 березня офіційний курс долара в Україні знизився на 1,4% - з 42,02 до 41,43 грн.

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Чи означає це, що падіння курсу долара збільшиться, а євро стане кращою валютою для заощаджень? Сергій Мамедов не радить поспішати бігти купувати євро або чекати подальшого «обвалу» американської валюти. За його словами, ця тенденція може змінитися, якщо Білий дім реалізує погрози щодо 25% митних обмежень для ЄС.

На українському ж валютному ринку, як і раніше, все вирішує політика Національного банку України. Наприклад, у грудні та лютому НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%, а 6 березня є ймовірність, що вона становитиме 15−15,5%. Це відповідає прогнозованому рівню інфляції в першій половині року — 13−15% у річному обчисленні за щомісячного зростання індексу споживчих цін у межах 1−1,5%.

- Очікується, що в березні долар залишатиметься у коридорі 41,6−42,4 грн/$. Підвищення облікової ставки може сприяти стабілізації курсу, а оперативна реакція НБУ дозволить звести до мінімуму можливі валютні ризики, — резюмує Сергій Мамедов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, коли Україна може перейти на євро як курсоутворюючу валюту.

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