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Установка загальнобудинкового лічильника води: що важливо знати мешканцям багатоповерхівок

16:18 13 березня 2025

Мешканці домівок, в яких встановлені лічильники, мають передавати показники газу, електрики та води щомісячно — до 5 числа кожного наступного місяця. Навіть ті громадяни, хто для економії не користується, наприклад, централізованим постачанням гарячої води, встановивши бойлер. Втім, наразі не всі квартири обладнані лічильниками. Власникам таких помешкань платню, в тому числі й за воду, нараховують не за фактичними показниками.

Так, приміром, якщо у багатоквартирному будинку встановлено загальнобудинковий лічильник, то платню за використання води розподіляють пропорційно між квартирами (якщо, звичайно, вони не обладнані персональними приборами обліку). А видання «На пенсії» розповідає, хто може встановити такий лічильник.

Так, згідно із Законом «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», право на встановлення, обслуговування та заміну загальнобудинкові лічильники води, а також на визначення тарифів на послуги, має ліцензований постачальник — водоканал.

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Так, про намір встановити прибори обліку водоканал повідомляє мешканцям, а ті, в свою чергу, протягом двох місяців моають або погодитися з умовами постачальника послуг, або піти іншим шляхом. Наприклад, придбати лічильник самостійно та встановити його, погодивши це з водоканалом.

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Згідно з правилами, відповідне рішення має ухвалюватися співвласниками на зборах більшістю голосів та оформлюватися протоколом.

Про те, скільки платитимуть за комуналку в березні цього року кияни, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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