Не надумайте викидати це в унітаз: поради досвідчених сантехніків домогосподаркам

Харчові відходи, наприклад, суп, що скис, які виливають в унітаз, є однією з причин забруднення каналізації.

Особливо якщо зіпсована їжа жирна. Також під забороною — олія чи жир, що залишилися на сковороді після смаження, пише видання «На пенсії». Адже у рідкому стані вони залишаються лише тоді, коли гарячі. А при остиганні вони осідають на стінах труб, створюючи шари, до яких згодом прилипають частинки бруду. Зазор труби зменшується і у певний момент каналізація може повністю засмічитися. І для ліквідації такого забруднення знадобиться допомога сантехніка.

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Також фахівці наполегливо не рекомендують висипати в унітаз наповнювач для котячого лотка, хоча виробники й стверджують, що це робити можна. Адже наповнювач може налипати на стінки труб. А ще він має властивість набухати під дією рідини.

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Налипати на стінки труб і осідати в місцях її згину буде і ґрунт, змитий в унітаз або раковину. Як і залишки рослин, що випадково потрапили в трубу разом із ґрунтом.

Видання стверджує, що одним із основних «засмічувачів» труб вважається кавова гуща, часткам якої властиво злипатися та накопичуватися. Більш того, засмічення, яке здатне викликати гущавина, не здатний пробити потік води.

Про те, як швидко прочистити каналізацію велонасосом, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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