Більше так не робіть: чому ні в якому разі не можна викидати залишки їжі в унітаз

На жаль, час від часу виникає потреба позбутися деяких продуктів з холодильника. На це є різні причини. Забудькуватість або поганий смак — лише деякі з них. Найчастіше потрібно позбутися супу, соусу або молочних продуктів. Найпростіший спосіб — вилити суп в унітаз і злити воду. Однак це може спричинити багато проблем, пише beszamel.se.pl.

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Ви повинні знати, залишки їжі не можуть стікати й осідають у трубах. Через роки труби можуть засмітитися та ускладнити життя вам і вашим сусідам. Така поломка може дорого коштувати, а виправити її непросто та займає багато часу.

Залишки страв не обов'язково повинні займати місце в холодильнику, а потім потрапляти в унітаз. Суп можна розлити по банках і законсервувати. Залишки підійдуть як інгредієнти для інших страв. Їх також можна заморозити. Поділіться надлишками домашньої їжі з тими, хто її потребує.

Що робити, якщо їжа зіпсувалася? Куди подіти суп? Спочатку його слід процідити над раковиною. Бульйон можна вилити в каналізацію, а от овочі або м'ясо слід викинути у смітник зі змішаними відходами. Макарони й рис без соусу або варені овочі можна викидати у відро для біологічних відходів, яке після перетворення на компост повторно використовується як природне добриво для покращення ґрунту.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як легко прочистити раковину — дуже простий спосіб.

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