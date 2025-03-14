Не риба і не молоко: чим точно не варто годувати ваших котів

Українці піклуються про своїх улюбленців навіть під час війни. Але чи всі знають, чим їх можна годувати. Існує багато різних уявлень про харчування котів, і, на жаль, не всі з них є правильними. Багато людей вважають, що коти інстинктивно знають, що їм можна їсти, а що ні. Також часто вважається, що годувати кішку «людською» їжею не проблема. Водночас багато безпечних для нас продуктів можуть бути шкідливими для кішок або навіть загрожувати здоров’ю чи життю тварини, пише chillizet.

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Одним із продуктів, які ні в якому разі не можна їсти котам, є шоколад. Люди його їдять, але для кота це може бути смертельною отрутою. Шоколад містить теобромін і кофеїн, які токсичні для котів. Споживання навіть невеликої кількості шоколаду може призвести до надмірного збудження, блювоти, судом, а у крайніх випадках — до смерті.

Цибуля і часник — чудодійні «ліки від усього» в народній медицині. На жаль, їх споживання може викликати у кішок серйозні проблеми зі здоров'ям. Ці овочі, як і інші в цьому сімействі, такі як шніт і цибуля-порей, токсичні для кішок.

Виноград і родзинки можуть викликати гостру ниркову недостатність у кішок, хоча до кінця незрозуміло, чому. До симптомів отруєння відносяться блювота, діарея і апатія.

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Один з найбільших міфів про котів полягає в тому, що вони повинні пити молоко. Як і всі ссавці, вони мають пити тільки молоко матері. Так, деякі коти люблять коров’яче молоко, але більшість із них не переносять лактозу, і вживання молока та молочних продуктів може призвести до діареї та проблем зі шлунком. Якщо ми хочемо давати нашим котам молоко, ми повинні вибрати спеціально розроблене для них молоко, яке можна придбати в зоомагазинах.

Серед продуктів, які ні в якому разі не можна давати котам, є горіхи — незалежно від їх виду. Вони містять жири та олії, які можуть спричинити проблеми з травленням, діарею та біль у животі. Іншим ризиком є серйозні алергічні реакції.

Незважаючи на те, що коти можуть зацікавитися квасолею, вона не рекомендована для них, як і капуста та інші бобові. Ці групи рослин можуть бути важкими для травлення та призводити до метеоризму та діареї. Відомі навіть летальні випадки.

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Риба з кістками може здатися котам делікатесом, але насправді вона шкідлива для цих тварин. Кістки, як і кістки птиці, можуть сприяти перфорації шлунково-кишкового тракту або задусі. Краще за все не давати кішці рибу, або уважно перегляньте м’ясо риби та відокремте його від кісток.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як підготуватися до походу до ветклініки та зменшити стрес у тварини.

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